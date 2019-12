Löwe Thomas Klepeisz: „Endlich mal ein Spiel gedreht“

Puh. Durchatmen. Mit einer Menge Glück haben sich Braunschweigs Basketballer am Sonntag halbwegs entspannte Weihnachtstage erkämpft. Der erste Sieg in Frankfurt seit 17 Jahren war Balsam auf die durch fünf Niederlagen in Folge gerissenen Wunden im Selbstvertrauen der Löwen. „Es war ein gutes...