Nur ein Anfang auf dem Weg zur langfristigen Besserung

Nach der ersten Hälfte hatten wahrscheinlich nur wenige noch auf einen Sieg der Basketball Löwen in Bonn gesetzt. Enttäuschend war es, was die Braunschweiger die ersten 20 Minuten am Rhein zeigten. Doch dank einer tollen Aufholjagd gewannen sie angeführt vom starken Scott Eatherton am Freitag das...