Löwen-Profi Wank: „Möchte mehr Einfluss aufs Spielgeschehen“

Was andere Basketballprofis an Rollen- und Positionswechseln über Jahre nicht erleben, hat Lukas Wank im Trikot der Braunschweiger Löwen bereits in gut fünf Monaten mitgemacht. Und über die sagt er: „Es war keine schöne Saison bis jetzt.“ Begonnen hatte der 23-Jährige als Spielmacher, eine Rolle,...