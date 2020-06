Große Wehmut in Braunschweig über Eathertons Spanien-Wechsel

Wenn Scott Eatherton in die VW-Halle einlief, war der Jubel am größten. Drei Jahre spielte der zweifache BBL-Allstar in Braunschweig – bis nun ein Angebot aus Spanien kam, zu dem er nicht nein sagen konnte.

Braunschweig. Der Basketballstar verlässt die Löwen nach drei Jahren – ein großer Verlust. Trainer und Kollegen verraten, was den Center so außergewöhnlich macht.

Man brauchte kein Dezibel-Messgerät, um in den vergangenen drei Saisons in der VW-Halle festzustellen, welcher Löwen-Profi bei den Fans am höchsten im Kurs stand. Wenn der Hallensprecher beim Einlaufen der Spieler ankündigte: „Unser überragender Center Scott Eatherton“, toste der lautstärkste Jubel hoch. Nun werden sich die Basketball-Anhänger neu orientieren müssen. Der Wechsel des Ausnahmespielers zum spanischen Erstligisten Manresa ist offiziell.

„Viele Jungs wollen in Spanien spielen, da gibt es nicht so viele Gelegenheiten“, begründet Eatherton seinen für September geplanten Umzug in die Kleinstadt 70 Kilometer von der Metropole Barcelona entfernt, wo er einen Zweijahresvertrag mit Option unterzeichnet hat. „Das ist jetzt meine Karriere-Chance, die spanische Liga war schon immer ein Ziel für mich“, sagt er. Mit seiner Ehefrau Courtney freue er sich auch auf das mediterrane Leben.

„Fast ein Wunder“, dass der Basketball-Star blieb

Die Wehmut bei den Löwen ist groß, auch wenn es laut Geschäftsführer Sebastian Schmidt sowieso schon „fast ein Wunder“ war, dass ein zweifacher Liga-Allstar trotz besser dotierter Angebote aus Europa drei Saisons lang in Braunschweig spielte. Doch Eatherton ist bei allem Ehrgeiz, der ihn auf dem Feld auszeichnet, eben auch eine besondere Persönlichkeit. Eine, die ruhig und zurückhaltend auftritt, und der doch alle respektvoll zuhören. Ein Profi, der nicht nur den Statistiken und Euros hinterherjagt, sondern am Miteinander im Team interessiert ist und am ruhigen Familienleben mit Courtney und den beiden Söhnen Bodhi und Roman, beides echte Braunschweiger, sowie Hund Thiago.

Freude am Spaß der Fans: Scott Eatherton dankt Braunschweigs Anhängern „für die schönen Erinnerungen“ und wünscht ihnen, dass es in der Löwenstadt unter Dennis Schröders Regie weiter voran geht. Foto: Florian Kleinschmidt / Florian Kleinschmidt/BestPixels.de

Gefragt nach seinen schönsten Erlebnissen im Löwen-Trikot, zählt der 28-Jährige dann eben auch nicht irgendwelche Siege auf. „Als ich kam, war die Halle oft nicht sehr voll“, antwortet er. „Zu erleben, wie es in den vergangenen zwei Jahren immer öfter ausverkauft war und die Vorhänge aufgemacht wurden, das war das Eindrucksvollste für mich.“

„Braunschweig tut’s weh“

Die schlimmsten Momente? Sportliche Niederlagen kommen Eatherton da nicht in den Sinn. „Das Härteste ist, dass nach jeder Saison ein paar Mitspieler weggehen“, sagt er. Klar gebe es dafür gute Gründe, man müsse in der kurzen Profikarriere möglichst viel Geld verdienen, und ein Klub könne auch nicht immer jeden Spieler halten. „Aber diese Abschiede mag ich an meinem Beruf am wenigsten.“

Nun hat er sich selbst zu einem entschlossen und weiß die Kollegen leiden. Allen voran Thomas Klepeisz, der wohl gedacht hatte, er und sein „Lieblingsmitspieler“ Eatherton als kongeniales Pick-and-Roll-Duo könnten noch mindestens ein Jahr dranhängen. „Braunschweig tut’s weh, und mir hat es auch sehr weh getan, als ich gehört habe, dass Scott nach Spanien geht“, gibt der Österreicher zu.

Topleistungen als Dreijahres-Schnitt

Ein Center, der öfter mal 18 Punkte erzielen und 9 Rebounds holen kann, lässt sich wohl finden. Aber mit Eathertons Konstanz auf dem Feld wird so schnell keiner mithalten können. Mit der Verlässlichkeit eines Uhrwerks hat der US-Amerikaner diese Top-Leistungen abgespult und den Braunschweigern als Dreijahres-Schnitt geliefert. Er entwickelte sich weiter, traf Dreier, zog zum Korb. Schwache Auftritte kann man fast an einer Hand abzählen. Der 2,06-Meter-Mann war die personifizierte Lebensversicherung der Löwen. „Du musst nichts für ihn machen auf dem Feld, und trotzdem liefert er so viele Punkte und Rebounds“, lobt Trainer Pete Strobl.

Am Korb nicht zu stoppen: Auch wenn die Gegner ihn immer besser kannten und abzuschirmen versuchten, Scott Eatherton entwickelte sich auch weiter und punktete und reboundete zuverlässig wie ein Uhrwerk. Foto: Philipp Ziebart / Philipp Ziebart/BestPixels.de

Und wenn er dann auch noch gut eingesetzt und angespielt wurde, wie es Klepeisz besonders gern und erfolgreich getan hat, wuchs der spielintelligente Blondschopf mit der Nummer 43 über sich hinaus. „Ich habe es wirklich genossen, Scott im Team zu haben“, schwärmt der Löwen-Kapitän. „Du kannst ihm den Ball geben, und er macht was Gutes draus, hat eine gute Nase, ein tolles Gespür für die Situationen - Sachen, die du nicht lernen kannst.“

Calin: „Eine perfekte Person“

Liviu Calin, der als Assistenztrainer mit Eatherton arbeitete und eher als kritischer Geist bekannt ist, urteilt, er habe selten einen Profi mit dieser Einstellung und Moral gesehen. „Scott kämpft für jeden Ball und jede Situation, auch im Training“, lobt Calin. „Und es ist nie etwas Negatives in seinem Verhalten in und außerhalb des Feldes, er ist eine perfekte Person, ein Supertyp.“

Kinder sollen werden wie Eatherton

Ähnliches heben auch die anderen hervor. „Scott ist nie schlecht drauf, hat sich nie beschwert in den drei Jahren, das ist schon was ganz Besonderes“, sagt Kapitän Klepeisz. Die Stars einer Mannschaft brauchten normalerweise kleine Extrawürste, hätten Allüren oder seien „ein bisschen laut“, erzählt Trainer Strobl. „Da gibt es immer mal kleine Beschwerden, über die Wohnung, die Rolle oder etwas anderes – aber bei Scott nie“, betont der Amerikaner und fügt an: „Ich hoffe, meine Kinder sind später mal so höflich wie Scott.“

Vergangenen Freitag sind die Eathertons heimgeflogen in die USA. „Braunschweig hat sich für uns wie zu Hause angefühlt und wird immer einen besonderen Platz in unseren Herzen einnehmen“, betont der Center und dankt den Löwen-Fans „für die schönen Erinnerungen“. Eigentlich wäre er gerne noch ein paar Wochen an der Oker wohnen geblieben. Wegen Corona. „Momentan fühlen wir uns ins Deutschland eigentlich ein bisschen sicherer als in den USA“, sagt er. „Aber mein Visum läuft leider aus.“

Kein Kontakt zu Dennis Schröder

Gegen die Herausforderung und Chance, die mit dem Angebot aus Spanien verbunden war, hatten die Braunschweiger aber ohnehin keine Chance, den führenden BBL-Spieler in der Punkt-, Rebound- und Effektivitätsstatistik zu halten. So habe er auch nicht mit dem neuen Löwen-Besitzer Dennis Schröder verhandelt, berichtet Eatherton. „Dass er das Ganze übernommen hat, hatte keinen Einfluss auf meine Entscheidung“, sagt er. „Aber es scheint, als kümmere Dennis sich sehr. Er will wirklich erfolgreich sein, das ist eine gute Sache für Braunschweig.“

Absage an Ex-Klub Göttingen

Ein Sieg in Göttingen, gegen seinen alten Klub, ließ den Mann mit der Nummer 43 strahlen. Foto: Swen Pförtner

Die Saison-Fortsetzung der BBL ab Samstag mit zehn Teams und Kumpel Klepeisz im Ulmer Trikot will er auf jeden Fall im Internet-TV verfolgen kündigt Eatherton an. „Das ist eine gute Sache. Klubs und Spieler können noch ein bisschen Geld verdienen, und es ist ein Signal für die nächste Saison.“ Er selbst habe eine Offerte seines Ex-Klubs Göttingen für das Turnier in München abgelehnt. „Wir haben ja gerade erst das Baby bekommen, und ich wollte meine Frau nicht mit zwei Kindern und dem Hund alleine lassen.“

„Scott wird von jedem Trainer geliebt“

Ob er mal zurückkommt? Da müssten schon sehr unwahrscheinliche Dinge passieren. Denn ein so pflegeleichter Profi, eine so angenehme Persönlichkeit dürfte überall zurechtkommen. „Scott wird von jedem Trainer geliebt“, verdeutlicht Klepeisz. „Er ist ein Spieler für Topteams und hat eine gute Perspektive in Spanien“, urteilt Calin. „Ich hatte gehofft, dass er noch ein paar Kinder in Braunschweig bekommt und dann hier bleibt, bis die hier spielen“, lacht der vierfache Vater Strobl und resümiert: „Ich bin echt traurig, dass Scott geht. Aber ich freue mich für ihn, in der besten nationalen Liga der Welt zu spielen, hat er sich verdient.“