Corona-Fall: Spiel der Löwen gegen Berlin fällt aus

Sie hatten gewusst, dass so etwas passieren kann. Und doch war die Nachricht am Sonntagmorgen ein großer Schock für Braunschweigs Basketballer, Gegner Alba Berlin und die gesamte Bundesliga: Weil ein Spieler positiv auf das Corona-Virus getestet wurde, musste die von der BBL zum Highlight des Tages aufgerufene Pokalpartie in Bonn kurzfristig abgesetzt werden.

Die Löwen selbst hatte es nicht erwischt. Aber wie die Liga am Sonntagmittag bekannt gab, war ein Spieler der Hauptstädter am Samstag bei der gemäß BBL-Protokoll vorgesehenen regelmäßigen Testung vor allen Spielen positiv auf den Sars-CoV-2 Erreger getestet worden. Die Berliner hatten am Freitagabend noch in der Europaliga bei ZSKA Moskau gespielt und sensationell erstmals in der Vereinsgeschichte dort gewonnen.

Wie es weiter geht, war zunächst unklar

Der betroffene Spieler, dessen Name nicht genannt wurde, wurde isoliert. Die zuständige Gesundheitsbehörde sei kontaktiert worden, teilte die Liga mit. Deren Entscheidung über das weitere Vorgehen stehe noch aus.

Die für 18 Uhr vorgesehene und Saisonauftaktpartie der Löwen gegen den Meister und Pokal-Titelverteidiger wurde am Sonntag jedenfalls erstmal abgesetzt. Vorsorglich, hieß es, „um der übergeordneten gesundheitlichen Verantwortung gerecht zu werden.“

Gastgeber Bonn triumphiert

Wie es weiter gehen soll, war zunächst unklar. Die Löwen waren am Samstag nach Bonn gereist, hatten dort übernachtet und trainiert und wurden dann von der Hiobsbotschaft klar erwischt. Am Sonnabend waren bereits vier Pokalspiele in Ulm, Weißenfels, Vechta und Bonn reibungslos über die Bühne gegangen. In dder Braunschweiger Gruppe überraschten dabei die Bonner mit einem souverän herausgespielten 90:76-Erfolg gegen Mitfavorit Oldenburg.