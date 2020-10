Sechs Coronafälle bei Alba - Löwen warten auf Lösung der BBL

Es gibt zwar neue Corona-Fakten aus Berlin. Aber Braunschweigs Basketballer hängen weiterhin in der Luft, was ihr am Sonntag kurzfristig ausgefallenes Pokalspiel gegen die Hauptstädter angeht. Denn der deutsche Meister gab am Dienstag bekannt, dass es neben dem am Samstag positiv auf Covid 19 getesteten Akteur inzwischen weitere fünf Positivfälle im Team gebe.

Alle anderen Alba-Beteiligten, die am Freitag per Charterflieger beim Euroleague-Spiel in Moskau waren, befinden sich ebenfalls in Quarantäne. Berlins Euroleague-Heimspiel am Donnerstag gegen die Spanier aus Vitoria-Gasteiz wird verlegt und ist schon die dritte Partie der Königsklasse, die an diesem Spieltag nicht stattfinden kann.

Warten aufs Gesundheitsamt

Was den deutschen Pokal-Wettbewerb betrifft, bei dem Alba am Wochenende wie die Braunschweiger zu den Gruppenspielen gegen Bonn und Oldenburg antreten sollen, gab es von den Verantwortlichen der Basketball Bundesliga gestern keine neuen Informationen. „Wir haben nichts gehört und niemanden erreicht“, berichtete Löwen-Geschäftsführer Oliver Braun am Abend. Wohl auch, weil die Berliner erst die Entscheidung des örtlichen Gesundheitsamts abwarten mussten, wer wie lange in Quarantäne muss und wann wieder trainiert werden darf.

Eigentlich konnte man sich im Blick auf den Meister und den Pokalwettbewerb nur zwei Szenarien vorstellen: Alba bekommt am Wochenende ein spielfähiges Team für die zwei Partien in Bonn auf die Beine. Dann könnte die Braunschweig-Partie in der Woche danach nachgeholt werden. Oder der Titelverteidiger muss abermals passen, dann müsste er wohl aus dem Pokalwettbewerb gestrichen werden. Denn Zeit für mehrere Nachholspiele gibt es eigentlich nicht. Am 1./2. November soll beim Final-Four in München der Pokalsieger ausgespielt werden, eine Woche später starten die Punktspiele.

Wird Pokal-Entscheidung verschoben?

Doch laut Berliner Morgenpost kündigte Alba-Geschäftsführer Marco Baldi schon an, sein Team könne nicht nach Bonn reisen, man werde aber auch für die beiden Wochenendspiele eine Verlegung beantragen. Und er verwies dabei auf die Flexibilität, die die BBL sich in Sachen Corona ja so ausdrücklich selbst auf die Fahnen geschrieben hatte. Vielleicht kommt also doch noch ein anderes Szenario zum Tragen, bei dem der Pokal-Wettbewerb nach hinten ausgedehnt wird.

In Braunschweig müssen Trainer Pete Strobl und seine Profis also weiter abwarten. Die große Vorfreude auf den Saisonstart ist beeinträchtigt. Nichtsdestotrotz arbeiten sie entschlossen auf die Partien gegen Oldenburg und Bonn hin und nutzen die Zeit, um Neuzugang Bryon Allen zu integrieren.

Vorverkauf fürs erste Heimspiel läuft

Derweil haben die Löwen mit dem Vorverkauf für ihr erstes Heimspiel am 8. November gegen Oldenburg begonnen. Zunächst können Dauerkarteninhaber aus der vergangenen Saison ein Vorkaufsrecht mt Rabatt nutzen. Der freie Verkauf beginnt rund eine Woche vor der Partie. Noch hoffen die Braunschweiger, die derzeit avisierten 1300 Zuschauer dann auch wirklich einlassen zu dürfen.