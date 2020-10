Starke Löwen starten mit Pokal-Triumph gegen Oldenburg

Im zweiten Anlauf hat es geklappt mit dem Saisonstart der Braunschweiger Erstliga-Basketballer. Und wie! Trotz eines Fehlstarts mit 14 Punkten Rückstand im ersten Viertel bezwangen die Löwen Spitzenteam Oldenburg mit 97:88 (51:53). Sie überzeugten in ihrem ersten Pokal-Gruppenspiel in Bonn am Samstag mit einer richtig kompakten, ausgeglichenen Teamleistung, aus der Neuzugang Bryon Allen als Topscorer und Kapitän Karim Jallow mit außergewöhnlichen Nehmerqualitäten herausragten. Corona-Fälle bei anderen Erstligisten stellen die Zukunft des Pokalwettbewerbs allerdings in Frage.

Sonntagspartie gegen Bonn fällt aus

Denn positive Covid19-Tests beim nächsten Gegner Bonn bedeuteten für die Löwen, dass sie nach ihrem Triumph am Samstag in den Bus gen Heimat steigen durften. Die Sonntagspartie gegen die Gastgeber fällt aus. Zuvor war auch schon die Spitzenpartie der Gruppe D in Weißenfels abgesagt worden, weil beim Gegner Bayreuth zwei positive Coronafälle aufgetreten waren. So liefen parallel zum Braunschweiger Spiel die Telefone bei Liga und Klubs heiß, um über das Wann und Wie der Fortsetzung des Wettbewerbs zu debattieren. Ein Ergebnis der Beratungen wird noch für den Abend erwartet.

Mit einem starken zweiten Viertel arbeiteten die Löwen sich wieder in die Partie und machten den enttäuschenden Eindruck lascher Verteidigung im ersten Abschnitt wett. Ein Schockerlebnis schweißte sie offensichtlich weiter zusammen: Schon in der elften Minute musste Kapitän Karim Jallow vom Parkett. Nach einem unbeabsichtigten Kopfstoß von Oldenburgs Nathan Boothe schoss ihm das Blut in Strömen aus der Nase.

Jallow spielt weiter - mit Nasenbruch

25:35 lagen die Braunschweiger in diesem Moment hinten. Doch Jallows Aus weckte neuen Biss. Mit einer 11:2 Serie kämpften sie sich auf 36:37 (14.) heran. Oldenburg konterte zum 37:47, doch das Team von Pete Strobl war jetzt im Rhythmus. Die Verteidigung griff besser, im Angriff lief der Ball flinker durch die Reihen. Die Löwen blieben am Drücker und leiteten die Wende ein, als Jallow kurz vor der Halbzeit unverhofft wieder auflief. Wahrscheinlich mit gebrochener Nase, wie die medizinische Abteilung wissen ließ.

NBA-Star Schröder jubelt auf der Tribüne

In der zweiten Hälfte riss die Mannschaft endgültig das Geschehen an sich, während die Oldenburger erstaunlich passiv und pomadig wirkten. Bei den Löwen hingegen steuerte jeder eingesetzte Akteur etwas Konstruktives bei. Spielmacher James Robinson, dem unter anderem ein echter Zaubertreffer von hinter dem Brett gelang, besorgte mit dem 55:53 (21.) die erste Führung. Und ab dem Dreier von Martin Peterka zum 62:57 (25.) gab das Strobl-Team die Führung nicht mehr ab.

Gesellschafter Dennis Schröder jubelte herausgeputzt im feinen Zwirn und mit Löwen-Maske auf der Tribüne. Seinen Versuch, sich zur zweiten Hälfte als Unterstützung hinter die Spielerbank zu setzen, musste der NBA-Profi allerdings abbrechen. Aufgrund der Hygiene-Regeln wurde er auf den Tribünenplatz zurückgeschickt.

Youngster holen zwölf Punkte Vorsprung raus

Aber die Mannschaft brauchte den Chef auch nicht in der Nähe. Relativ souverän brachte sie ihre Führung ins Ziel. Dabei hatte Strobl zu Beginn des vierten Viertels sogar eine Formation aus vier ganz jungen Deutschen (Zeeb, Wank, Jallow, van Slooten) mit dem tschechischen Center Martin Peterka aufs Feld geschickt, die den Vorsprung sogar auf zwölf Punkte ausbaute (85:73). Auch das foulbedingte Ausscheiden von Center Gavin Schilling (37.) wurde weggesteckt.

In das letzte Aufbäumen der Oldenburger erzielten Allen (18 Punkte, 9 Rebounds, 4 Vorlagen) und Robinson (17 Punkte, 5 Vorlagen) per Dreier die entscheidenden Punkte. Die Erkenntnis: In den beiden erfahrenen US-Profis haben die jungen deutschen Akteure stabile Führungsfiguren und Spielentscheider an die Seite bekommen. Aber sie glänzten auch selbst, allen voran Kostja Mushidi als kaum zu stoppender Scorer mit 13 Punkten.