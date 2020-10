Basketball-Chef Braun: „Es muss Einzelfallentscheidungen geben“

Mit dem Spiel der Bayern gegen Crailsheim ging gestern Abend laut ursprünglicher Planung die Gruppenphase im BBL-Pokalwettbewerb zu Ende. Doch mit Göttingen und Ulm sind erst zwei Final-Four-Teilnehmer ausgespielt. Sechs Partien müssen noch nachgeholt werden, zwei davon mit Braunschweiger Beteiligung, ehe irgendwann das Top-4-Turnier stattfinden kann. Dass es am Wochenende nochmal drei coronabedingte Spielausfälle gab, rief erhebliche Verärgerung bei den Basketballern hervor, die Ligaspitze kritisiert die Gesundheitsämter.

Die Hygiene-und Arbeitsschutzkonzepte der BBL, für die sie großes Lob von Gesundheitsbehörden und Politik bekommen hatten, würden mit Entscheidungen wie am Wochenende ad absurdum geführt, sagte Liga-Geschäftsführer Stefan Holz. Die Mannschaften aus Bonn und Bayreuth seien unnötigerweise komplett in Quarantäne geschickt worden. „In beiden Fällen wäre es absolut zu verantworten gewesen, nur die Infizierten zu isolieren und die Spiele stattfinden zu lassen“, sagte Holz.

Nur Berlins Quarantäne war unstrittig

Anders lag der Fall am Wochenende zuvor, als das Spiel von Alba Berlin gegen die Löwen Braunschweig von der Liga schon vorsorglich abgesetzt wurde und die Hauptstädter in Quarantäne gingen. Diese Maßnahme sei angesichts von mehreren Infizierten mit hoher Viruslast unumstritten gewesen, betonte der Liga-Boss.

Bonns Spieler „falsch-positiv“

Doch es stehe in keinem Verhältnis, wenn, wie im Fall von Bonn und Bayreuth eine Infektion im erweiterten Mannschaftskreis mit einer geringen Viruslast auftritt und eine ganze Mannschaft für zwei Wochen „wegsperrt wird“, kritisierte Holz auch mit Blick auf den Punktspielstart am 7. November. „Wenn das die Regel wird, funktioniert es definitiv nicht mehr.“

Löwen können Sonntag spielen

Indirekt bestätigt wurden die Basketballer am Montag. Da hob das Bonner Gesundheitsamt die Quarantäne für die Mannschaft wieder auf. Der Test des Baskets-Spielers war offenbar ein „falsch-positiver“, wie zwei nachfolgende Tests mit negativem Ergebnis zeigten. Noch am Abend stiegen die Westdeutschen wieder ins Training ein. Das am Sonntag ausgefallene Spiel gegen Braunschweig um die Führung in Pokalgruppe A wurde neu für nächsten Sonntag terminiert.

Auch Ludwigsburgs Basketballer hatten vergangene Woche wegen eines auffälligen Tests, der nach Ansicht des 2. Vorsitzenden von Markus Buchmann „nie als positiv“ hätte gemeldet werden dürfen, zeitweise eine häusliche Quarantäne angetreten.

Vergleich mit Fußball bringt Unmut

Der Blick zum Profifußball, bei dem nur die infizierten Spieler isoliert werden, die Partien mit den gesunden Akteuren aber stattfinden, befeuern den Unmut der Korbjäger noch. Löwen-Geschäftsführer Oliver Braun ist erstmal froh, dass die Bonn-Partie nun doch so zeitig terminiert wurde und die Mannschaft sich gezielt vorbereiten kann.

Der Braunschweiger unterstützt die Ankündigung des Liga-Chefs, nochmal Kontakt zu den Gesundheitsämtern an den 18 BBL-Standorten aufzunehmen, um die Verfahrensweisen gemäß den Hygienekonzepten durchzusprechen. Dass es auch weiterhin positive Tests geben werden, sei klar, sagt Holz. „Dass wir bei Fällen, die möglicherweise falsch positiv sind oder mit geringer Viruslast, keine K1-Situationen haben, müssen wir möglicherweise nochmal stärker kommunizieren“, erklärte er. Normalerweise müssen nur Personen mit engeren Kontakten der Kategorie 1 für 14 Tage in Quarantäne.

Braun hofft auf kurzen Draht zum Gesundheitsamt

Braun berichtet, er habe gestern Kontakt zum Braunschweiger Gesundheitsamt gesucht. „Mir ist klar, dass die zur Zeit Land unter haben“, sagte der Löwen-Geschäftsführer. „Ich erhoffe mir, einfach einen kurzen Draht, und dass es bei einer Positivtestung eine Einzelfallentscheidung gibt“, führte er aus. Schließlich hätten die Löwen und die anderen Klubs extra einen Hygieniker beschäftigt. „Wenn bei uns weiterhin sofort alle in Quarantäne gesteckt werden, braucht man die Liga nicht mehr antreten zu lassen.“

Nachhol-Pokalspiel: Baskets Bonn – Löwen Braunschweig, Sonntag, 18 Uhr