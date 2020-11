Die Basketball Löwen Braunschweig haben ihren ersten Sieg in dieser Bundesliga-Saison eingefahren. Gegen Rasta Vechta gelang in der leeren Volkswagenhalle ein beeindruckender 96:78 (44:46)-Erfolg. Ausschlaggebend war eine ganz starke zweite Hälfte der Gastgeber.

Mehr Teamspiel und eine flüssigere Ballbewegung hatten Löwen-Trainer Pete Strobl und der neue Sportdirektor Nils Mittmann vor der Begegnung von ihrer Mannschaft gefordert – hatte es bei der unglücklichen 76:79-Niederlage vor einer Woche in Göttingen doch zu viele Einzelaktionen und daraus resultierend zu viele schwierige Würfe gegeben. Und tatsächlich spielten die Löwen am Samstagabend deutlich teamorientierter und sammelten starke 27 Assists. Von dem gut durch die Reihen laufenden Ball profitierte nicht zuletzt Youngster Luc van Slooten. Neun Punkte hatte der talentierte 18-Jährige schon zur Pause auf dem Konto, nachdem er dreimal von der Dreierlinie eingenetzt hatte – am Ende war er mit 15 Zählern die Überraschung der Partie. Topscorer der Löwen war aber der ebenfalls stark verbesserte Lukas Meisner (19 Punkte). „Ich muss alle Spieler loben, sie haben wirklich alles gegeben“, konnte Strobl mit seinem gesamten Team, in dem fünf Spieler zweistellig punkteten, rundum zufrieden sein.

Basketball Löwen Braunschweig schlagen Rasta Vechta: Kostja Mushidi sorgt für Höhepunkte

Bester Punktesammler nach den ersten 20 Minuten war Kostja Mushidi, dem Strobl wieder länger sein Vertrauen schenkte. Mushidi zahlte es mit insgesamt 18 Zählern und schönen Aktionen zurück. Sein Korbleger Mitte des zweiten Viertels zur 39:36-Führung war zirkusreif, sein cooler Dreier mit der Halbzeitsirene zum Zungeschnalzen. Dennoch gingen die Löwen erstmals in dieser noch jungen Bundesliga-Saison mit einem – wenn auch knappen – Rückstand in die Pause. Dass die Löwen 46 Punkte kassiert hatten, lag auch an ihrer physischen Unterlegenheit unter dem Korb. Center Gavin Schilling war früh foulbelastet, wurde zwei Minuten vor der Pause bereits zum dritten Mal zurückgepfiffen. Sein Ersatz Martin Peterka wurde sogar schon eine Minute früher mit seinem dritten Foul auf die Bank beordert. Und Vechta hatte mit dem 2,13 Meter langen Ex-Berliner Dennis Clifford und Power Forward Will Vorhees ein langes und physisches Duo, das die kleineren Löwen zunehmend schwerer in den Griff bekamen.

Luc van Slooten blockt Will Vorhees – Karim Jallow dreht auf

Doch die Löwen kamen besser aus der Kabine und legten ein beeindruckendes drittes Viertel hin. Van Slooten, der für den foulbelasteten Schilling nun in die Startformation gerutscht war, sorgte mit einem spektakulären Block gegen Vorhees nach knapp drei Minuten für eine Art Wachmacher. Während die Gäste nun zunehmend an der starken Braunschweiger Verteidigung verzweifelten, trafen die Löwen beinahe nach Belieben. Fünf von elf Dreier fanden in dieser Phase ihr Ziel, außerdem kam Karim Jallow, der sich vor der Pause offensiv noch auffällig zurückgehalten, zu immer besseren Abschlüssen. 29:14 endete der dritte Durchgang – und die Löwen, die nun endgültig zu dem Teamspiel gefunden hatten, das sich Trainer und Sportdirektor so wünschen, gingen mit einer 73:60-Führung ins Schlussviertel.

Dennis Schröder fiebert in der Volkswagenhalle mit – Gavin Schilling macht den Sieg für die Basketball Löwen Braunschweig klar

Nach der Erfahrung der Vorsaison, als die Löwen gegen Vechta im Schlussviertel eine 27-Punkte-Führung (!) noch verspielt hatten, wollte sich auch Löwen-Alleingesellschafter Dennis Schröder auf der Haupttribüne der ansonsten praktisch leeren Volkswagenhalle noch nicht zurücklehnen. Und das hatte auch das Strobl-Team nicht im Sinn. Im Gegenteil: Es machte im Schlussabschnitt dort weiter, wo es aufgehört hatte, während Vechta zwischenzeitlich auseinanderzufallen schien. Immer öfter kamen die Gastgeber nun auch im Fastbreak zu punkten. Nach einem spektakulären Dunking von Gavin Schilling dreieinhalb Minuten vor Spielende zum 91:69 war der erste Sieg unter Dach und Fach. Als Vorbereiter hatte übrigens Bryon Allen geglänzt, der in den vorherigen Partien vor allem als Punktesammler aufgefallen war. Zu den 27 Team-Assists hatte der amerikanische Guard alleine 12 Anspiele beigetragen – ein Wahnsinnswert.

Löwen-Punkte: Lukas Meisner 19, Kostja Mushidi 18, Karim Jallow 18, Luc van Slooten 15, Gavin Schilling 10, Bryon Allen 7 (12 Assists), James Robinson 7, Bazou Koné 2, Martin Peterka, Lukas Wank.