Basketball-Löwen suchen Mushidi-Ersatz – mit Bedacht

Die Mitteilung der Braunschweiger Basketballer, wonach Leistungsträger Kostja Mushidi wegen einer „ernstzunehmenden Krankheit“ auf unbestimmte Zeit ausfällt, löste bei den Löwen-Fans am Dienstagabend eine Welle der Empathie aus. Sie war so groß, dass Geschäftsführer Nils Mittmann sich im Magentasport-Interview in der Halbzeit des Gießen-Spiels bemüßigt fühlte zu betonen, es sei „nicht lebensbedrohlich“.

Sportlich ist der Ausfall des 22-jährigen flexibel einsetzbaren Athleten, der mit seinen auf 1,95 Meter verteilten hundert Kilo viele Positionen abdecken kann, jedenfalls ein schwerwiegender Einschnitt. Da zudem völlig offen ist, wann Mushidi zurückkehren kann, schaut sich Mittmann nach Ersatz um. Mushidi war Leistungsträger der Basketball Löwen Braunschweig „Kostja war ja ein elementarer Baustein der Mannschaft, ein absoluter Leistungsträger, unser bester Scorer von der Bank", verdeutlicht der Sportchef. „Wenn der wegfällt, muss man sich mit dem Nachverpflichtungsthema auseinandersetzen." Die beiden Siege der Löwen ohne Mushidi haben allerdings auch erstmal eine Menge Druck von den Verantwortlichen genommen. „Die Jungs sind alle Profis, die gewinnen wollen", berichtet Mittmann von einer Art Jetzt-erst-recht-Effekt im Team. Er sei sehr stolz, wie seine Jungs ohne den drittbesten Werfer gekämpft und ihren Weg zum Erfolg gefunden hätten, sagt Trainer Pete Strobl und betont: „Wenn dann zwei Siege in drei Tagen gelingen, muss man auch an die anderen Spieler denken, die das geschafft haben, und an die Teamchemie." Lukas Wank nutzt seine Chance als Mushidi-Vertreter So nutzte Lukas Wank seine Chance auf beeindruckende Weise. Obwohl der 23-Jährige zuvor sehr frustriert gewesen sein dürfte, dass er trotz guter Leistungen in der Vorbereitung und im Pokal mit dem Punktspielbeginn fast dauerhaft draußen saß, trat er als Mushidi-Vertreter sofort wieder stark und positiv auf. „Hut ab vor Lukas, er hat uns einen Push gegeben und gute Minuten geliefert", lobte Strobl. „Lukas hat gezeigt, dass er im Sommer hart an seinem Wurf gearbeitet hat, ist sehr vielseitig und bringt uns auch Rebounds und gute Verteidigung." Auch wenn Mushidis sportliche Ausnahmequalitäten damit noch nicht kompensiert sind, scheinen sich Coach und Sportchef noch gar nicht sicher, ob es gut wäre, in die sichtlich zusammenwachsende Mannschaft jetzt schon wieder einen neuen Akteur einzubauen. Löwen-Sportchef Nils Mittmann: Problemzonen analysieren „Wir haben ja noch eine gewisse Tiefe im Kader und werden erstmal beobachten, wie sich die Mannschaft weiter schlägt und wo der größte Bedarf ist", erläutert Mittmann. Die Löwen suchen also nicht unbedingt einen positionsgetreuen Ersatz für Mushidi, wollen zunächst ihre Problemzonen analysieren, die vielleicht eher unter dem Korb liegen. Verdichteter Spielplan birgt Risiken Doch dass gar keine Nachverpflichtung nötig ist, kann sich der Ex-Profi mit Blick auf den Spielplan auch nur schwer vorstellen. Zwischen dem 20. Dezember und dem 9. Januar müssen die Braunschweiger innerhalb von drei Wochen zu sieben Spielen antreten. Und Anfang Februar gib es die nächste Woche mit vier Spielen. „In so einer Frequenz mit einem starken Spieler weniger anzutreten, erhöht schon das Risiko", gibt Mittmann zu bedenken. Zumal am Ende der Bank in Jannik Göttsche und dem für Mushidi aufgerückten Anthony Watkins Akteure sitzen, die keine BBL-Erfahrung haben und von denen man nicht erwarten darf, dass sie für die anderen zehn Spieler schon wesentliche Entlastung bringen können. Kurzfrist-Verstärkung ist nicht geplant „Wir gucken, ob es einen Spieler gibt, der ins Konzept passt und uns weiterhelfen kann", kündigt der Sportchef an. Und dabei schließt er praktisch aus, dass die Löwen „einen Veteranen" holen. „Unser Motto jungwildhungrig ist irgendwie auch unser Anforderungsprofil", betont Mittmann. Zudem sei der finanzielle Rahmen in der Corona-Saison natürlich sehr eng. „Aber wir können mit Spielzeit werben und haben uns an den ersten vier Spieltagen auch schon als Plattform bei Spielern und Beratern interessant gemacht", sagt Mittmann zuversichtlich. Er sucht explizit einen jungen Profi, der „perspektivisch reinpasst". Einen Akteur nur übergangsweise für ein, zwei Monate ins Team zu werfen, lehne er ab.