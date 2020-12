Dennis Schröder bei den Lakers: „Deine Rolle wirst du lieben“

Braunschweig. Braunschweigs NBA-Star startet am Dienstag im Trikot des Champions in die Jagd nach dem Meisterring. Eine riesige Karrierechance für den 27-Jährigen.

Weihnachten hatte sich Dennis Schröder eigentlich anders vorgestellt. „Ich hatte gedacht, dass ich ein paar Monate frei habe“, sagte er im Blick auf die Tatsache, dass die vergangene NBA-Saison coronabedingt bis Oktober dauerte und er ein Jahr lang seine Familie nicht besuchen konnte. „Ich hatte gedacht, dass ich mal Weihnachten, den Geburtstag meiner Frau und Silvester hier in Braunschweig feiern kann.“

Dieser Wunsch nach Ruhe wurde ihm nicht erfüllt, zumal sich Schröder in seiner Heimatstadt auch gleich in die Arbeit mit den Basketball Löwen gestürzt hatte, deren Geschickte er als Alleingesellschafter nicht nur begleiten, sondern aktiv lenken will. Und nun weilt Deutschlands aktuell bester Basketballer schon seit Ende November wieder in den USA und startet noch vor Heiligabend in seine achte Saison. Aber was für eine!

Schröders Lakers eröffnen NBA-Saison mit dem Stadtduell gegen die Clippers

Sofern der 27-jährige Braunschweiger, wie von ihm erhofft, von seiner leichten Fußblessur genesen ist, beginnt heute, in der Nacht zu Mittwoch unserer Zeit, mit dem Stadtduell gegen die Clippers sein Abenteuer Los Angeles als neuer Spielmacher des NBA-Champions, der schillernden LA Lakers.

Und so ist kein Gedanke mehr an eine unbequeme Pflicht nach zu kurzer Regenerationszeit. Schröder darf sich geadelt fühlen durch den Wechsel und tut das auch. „Es ist eine Ehre, für diese Franchise spielen zu können“, betont er. Die Aura des einen Lakers-Superstars, des im Januar bei einem Helikopterunfall ums Leben gekommenen Kobe Bryant, sei noch überall im Trainingszentrum zu spüren, schwärmt er. Und mit dem anderen, LeBron James, steht Schröder jeden Tag in der Halle.

Der Titelverteidiger ist wieder der große NBA-Favorit

Es ist eine Riesengeschichte für den Nationalspieler, an der Seite von Ausnahmeathlet James auf Punktejagd zu gehen, und eine große Karrierechance. Denn die nochmals verstärkten Lakers mit James und Anthony Davis als zweiter NBA-Größe werden von 80 Prozent der Team-Manager als Titelfavorit Nummer eins gehandelt. Und so kann sich Schröder vielleicht wirklich am Saisonende als zweiter Deutscher nach Dirk Nowitzki einen Meisterring überstreifen.

Nicht zuletzt seine Verpflichtung trägt mit zu diesen Vorschusslorbeeren bei. Die Lakers haben sehr um den Braunschweiger gebuhlt, wollten ihn schon im Vorjahr von den Oklahoma City Thunder abwerben. Trainer Frank Vogel sieht in ihm mit seinen Regiequalitäten und der „ekligen“ Verteidigung ein Puzzleteil, das zuletzt noch gefehlt hatte.

Dennis Schröder ist Nummer drei auf der Gehaltsliste der Lakers

Schröder, dem es nicht an Selbstbewusstsein mangelt, fühlt sich bestätigt. „Ich habe so gut gearbeitet, dass mich LA im Team haben will. Meine harte Arbeit hat sich ausgezahlt“, sagte er. Um seine Rolle macht sich der Spielmacher also keine Sorgen. Er ist mit seinem weiterlaufenden Vertrag, der ihm 15,5 Millionen Dollar pro Jahr garantiert, die Nummer drei in der Gehaltsliste der Lakers, was seinen Stellenwert verdeutlicht. „Ich vertraue denen“, sagt er. „Die Trainer haben gesagt, ‚deine Rolle wirst du lieben, du wirst mit und ohne LeBron auf dem Feld sein‘.“

Ob er dieses Vergnügen als Starter genießen darf oder, wie zuletzt bei OKC, erstmal doch von der Bank kommen muss, scheint nach nur wenigen gemeinsamen Trainingseinheiten mit allen Stars noch offen. „Da müssen wir noch gucken“, sagt Schröder selbst. Das Trainerteam sei dabei, herauszutüfteln, welche Spielerkombinationen den meisten Sinn machten. Aber schließlich habe man in der von 82 auf 72 Spiele verkürzten Punktrunde ohne Zuschauer „ja 20, 30 Spiele Zeit, um uns richtig einzuspielen.“

Der Braunschweiger selbstbewusst „Wieder zu starten ist mein Ziel“

Seinen eigentlichen Anspruch allerdings hat der zweitbeste „sechste Mann“ der Vorsaison klar formuliert. „Wieder zu starten ist mein Ziel, das habe ich mir über die Jahre erarbeitet, das ist der nächste Schritt, und das wurde vor dem Trade auch so mit den Lakers besprochen.“

LeBron James setzt durchaus auf Schröder an seiner Seite: „Letztes Jahr musste ich der erste Playmaker sein und sollte die Jungs einsetzen“, sagte der 35 Jahre alte Allround-Könner. „Aber wir haben jetzt Spieler wie Dennis oder Marc (Gasol), die auch gut passen können.“ Der Braunschweiger soll James im Ballvortrag entlasten und ihm damit neue Freiräume verschaffen, die Lakers mit seinen eigenen Scoring-Fähigkeiten (18,9 Punkte 2019/20 für OKC) unausrechenbarer machen und mit seiner im Vorjahr deutlich verbesserten Verteidigung auch hinten Lücken schließen.

Schröder schwärmt von LeBron James’ Führungsqualitäten

Von den ersten Trainingstagen mit LeBron James schwärmt der Deutsche. „Vom ersten Moment an spürt man seine Führungsqualitäten. Er spricht mit jedem, er versucht jeden auf eine Seite zu bringen und jeden besser zu machen“, sagte Schröder in einem Podcast des Deutschen Basketball Bundes. Er werde versuchen, sich möglichst viel von dem charismatischen Lakers-Anführer abzuschauen, wie auch schon bei Russell Westbrook oder Chris Paul in Oklahoma City. „Deshalb bin ich in meiner Karriere nach vorne gekommen.“

Und so soll es weitergehen. Jeden Tag noch besser werden zu wollen, lautet Schröders Maxime. Als ein Topspieler und Mit-Lenker im Lakers-Starensemble könnte er in dieser Saison sein Spiel auf ein noch höheres Level heben, seinen Marktwert weiter steigern und dann einen neuen, noch größeren Vertrag verhandeln. Denn nach dieser Saison wird Schröder ein „Free Agent“, der sich seinen neuen Klub aussuchen kann.

Der aktuell beste deutsche Basketballer: „Bin dankbar für diese großartige Situation“,

Für den Familienmenschen Dennis Schröder spricht sicher nichts dagegen, länger im sonnigen Kalifornien zu bleiben. Die vergangenen Wochen hat er neben dem Training mit der Suche nach einem Haus verbracht. Nicht im Trendviertel Manhattan Beach, sondern 20 bis 30 Fahrminuten entfernt habe er einige ansprechende Objekte in die engere Auswahl genommen. Mit seiner Frau Ellen und den zwei Kindern sei man zu viert, „und wir haben noch zwei, drei Leute, die mit uns leben“, berichtete er. „Dafür brauchen wir mehr Fläche.“

Ab heute kehrt, wenn die Corona-Situation es erlaubt, für Schröder wieder der NBA-Alltag ein mit Training, vielen Spielen und Reisen. Aber eben am „heißesten“ Standort der Liga mit den weltbesten Basketballern. „Ich bin dankbar für diese großartige Situation“, sagt der Braunschweiger, „und will jeden Tag genießen, als wäre der letzte.“