Braunschweigs Trainer Ramírez: „Wir sind zu nett und zu soft“

Zu seinem 42. Geburtstag sangen seine Basketball-Profis Löwen-Coach Jesús Ramírez am Donnerstag zunächst ein Ständchen und schenkten ihm später zu seinem Ehrentag symbolisch noch den neuen Rekord, den sie im anschließenden Training bei einem Dreipunkte-Drill auf Zeit aufstellten. Vielleicht auch, um ihn ein bisschen milde zu stimmen. Denn seit der ernüchternden 92:103-Niederlage in Hamburg, bei der seine Schützlinge den Gegner am Sonntag praktisch zu einem Tag des offenen Korbes eingeladen hatten, hat der Spanier die Zügel angezogen.

Er war im Sommer angetreten, um in Braunschweig auf Basis einer starken, aggressiven Verteidigung mit kreativem, schön anzusehendem Basketball Erfolge zu feiern. In seinem Zwischenfazit zur Hinrunden-Halbzeit muss Ramírez nun einräumen, dass der offensive Part seinem Team zwar wunderbar gelingt, doch das Wesentliche, die harte Defensivarbeit, eben nicht funktioniert. Die Löwen kassieren 92,3 Gegenpunkte im Schnitt.

„Andere Mannschaften ziehen in den Kampf – aber wir wollen nur spielen“

„Wir sind auf dem Feld oft zu nett und zu soft“, rügt der Trainer. Das sei aber keine Frage des Könnens oder des Defensivsystems, das bei den Rotationen im Halbfeld immer besser funktioniere. „Es ist ein mentales Problem“, betont Ramírez: „Andere Mannschaften ziehen in den Kampf – aber wir wollen spielen.“ Und man habe bis zuletzt noch nicht den Chip gefunden, um den Schalter umzulegen.

Allerdings seien die beiden vergangenen Gegner Ludwigsburg und Hamburg die physisch am härtesten spielenden BBL-Teams, räumt der Löwen-Coach ein. Da gab es Anschauungsunterricht für seine Profis in Sachen hartem Körperkontakt in Abwehr wie Angriff und beim Rebound sowie beim konsequentem energischen Foulen des Gegners – und zwar vor dem Wurf und nicht, wie auf Braunschweiger Seite, leichtes Touchieren beim Wurf, was dem Kontrahenten oft noch einen Bonus-Freiwurf einbringt.

Mehr Stress und Ärger im Training soll Löwen aggressiver machen

„Ich hoffe, die Erfahrungen gegen diese Mannschaften und unser verändertes Training geben uns jetzt einen Push“, sagt Ramírez. Mangels befriedigender Fortschritte hatte er als Konsequenz des Hamburg-Spiels beschlossen, seine Spieler in der täglichen Arbeit ein bisschen mehr zu triezen.

„Bei allen, was mit Fouls zu tun hat, sind wir schlecht“, urteilt der Spanier. „Es sind alles so gute Charaktere, ich muss sie zwingen, härter zu foulen.“ Deswegen wurde die übliche Video-Nachbetrachtung der Wochenendpartie durch eine erste harte Trainingseinheit ersetzt. Und neuerdings führen Fehler der Akteure verstärkt zu Strafsprints, berichtet Ramírez. „Ich stresse die Jungs ein bisschen mehr und mache sie gallig.“

Braunschweiger spielen in Würzburg Schlüsselpartie gegen den Abstiegskampf

Unter dem Strich habe er bereits Fortschritte ausgemacht. „Es hat diese Woche schon besser ausgesehen, die Spieler haben harten Kontakt akzeptiert und ihn auch selbst ausgeübt“, sagt der Trainer. „Ich hoffe, am Sonntag präsentieren wir uns schon anders.“ Die Partie in Würzburg ist ein Schlüsselspiel für die Löwen, um ohne Krisenstimmung wieder vom Abstiegsplatz wegzukommen.

Für die Offensive und das Grundgefüge seiner Mannschaft zieht der Spanier derweil eine positive Zwischenbilanz. „Wir haben eine ausbalancierte Gruppe aus talentierten Spielern, die uneigennützig sind und einen hohen Basketball-IQ haben“, lobt er. „Das ist das Wesentliche, um gut zu spielen.“

Überzeugende Offensive stimmt den Löwen-Trainer zuversichtlich

Die Löwen erzielen mit 87 Zählern im Schnitt nach Crailsheim die meisten Punkte aller Erstligisten, geben die meisten Vorlagen und haben die zweitbeste Trefferquote aus dem Feld. Nur die hohe Zahl an Ballverlusten und die schwache Freiwurfausbeute trüben das Bild.

„Alle zehn Spieler müssen noch einen Schritt nach vorne machen – aber auch nur einen und nicht fünf“, gibt sich Ramírez optimistisch für die weitere Saison. Das Team habe nie hoch verloren, sich immer Respekt verdient, und so gebe es für ihn trotz des vorletzten Tabellenplatzes keinen Grund, nervös zu werden. „Ich vertraue den Jungs“, betont er und verrät, dass er in Sachen Geburtstagsgeschenk gerne noch eine kleine Nachlieferung von ihnen bekäme: Zwei Punkte aus Würzburg.

Würzburg – Braunschweig, Sonntag, 15 Uhr, keine Zuschauer erlaubt.

