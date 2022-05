Braunschweigs NBA-Star Dennis Schröder mit dem EM-Maskottchen an der gerade enthüllten Berliner Countdown-Uhr für die Titelkämpfe.

Braunschweig. Der NBA-Star wirbt in Berlin als Aushängeschild für die Eurobasket im September in Deutschland und erklärt, was besser laufen muss als bei der WM.