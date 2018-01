Der Franzose Martin Fourcade hat die Verfolgung (12,5 km) in Oberhof gewonnen. Foto: dpa

Doll Neunter in der Verfolgung - Fourcade siegt erneut

Oberhof Sprint-Weltmeister Benedikt Doll hat beim Biathlon-Weltcup in Oberhof in der Verfolgung den neunten Platz belegt.

Mit einem Fehler im letzten Schießen vergab der 27-Jährige beim Heimspiel am Rennsteig die Chance auf eine deutlich bessere Platzierung. Arnd Peiffer leistete sich im vierten Anschlag sogar zwei Strafrunden und fiel kurz vor Schluss noch von Rang fünf auf zehn zurück.

Der Franzose Martin Fourcade sicherte sich trotz eines Schießfehlers über 12,5 Kilometer seinen 65. Weltcupsieg und verwies die norwegischen Brüder Johannes Thingnes Bö (3 Fehler) und Tarjei Bö (0) auf die Plätze zwei und drei. Romas Rees (1) wurde 19. und Johannes Kühn (6) musste sich mit Rang 34 begnügen.

Massenstart-Weltmeister Simon Schempp hatte aufgrund von Rückenproblemen auf seinen Start verzichtet und reiste bereits aus Oberhof ab. Der Thüringer Erik Lesser hatte wegen einer Erkältung den Sprint am Freitag verpasst und konnte sich nicht für das Jagdrennen qualifizieren. Zum Weltcup-Abschluss steht am Sonntag (14.30 Uhr/ARD und Eurosport) in Thüringen das Staffelrennen über 4x7,5 Kilometer auf dem Programm.