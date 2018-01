ALBA Berlin gewinnt Verfolger-Duell

Die Frage nach dem ersten Verfolger von Spitzenreiter Bayern München ist beantwortet. Alba Berlin überstand im Duell um Platz zwei der Basketball-Bundesliga bei den Ludwigsburger Riesen mehrere Krisen und entschied die Partie am Ende sogar noch souverän mit 86:67 (36:39) für sich. „Wir wussten, dass es ein harter Kampf wird“, strahlte Youngster Tim Schneider (20), der seine neun Punkte per Dreier erzielte. „Wir haben gut als Team zusammengespielt und einen wichtigen Sieg geholt.“

Alba verteidigte anfangs mit dem Biss, der zuvor beim 81:100 auf Gran Canaria gefehlt hatte, und suchte gegen die berüchtigt aggressive Ludwigsburger Verteidigung geduldig den besten Wurf. Wobei sich Luka Sikma, der wie Marius Grigonis auf 15 Punkte kam, erneut als Passgeber und Vollstrecker hervortat. Alba führte bald 18:6 (7.). 4200 Zuschauer in der Ludwigsburger MHP-Arena staunten nicht schlecht.

Was folgte, war aus Sicht jedes Basketball-Fans ärgerlich. Gleich dreimal stürzte der für die Anzeige und Statistik zuständige Computer ab. Beide Teams standen minutenlang herum. Als das erste Viertel nach geschlagenen 43 Minuten endete, lag Alba gänzlich unbeeindruckt noch immer vorn, führte wenig später 25:14 (11.).

Nach dem souveränen Auftakt bauten die Gäste jedoch in unverständlicher Weise ab. Ludwigsburg, jetzt aggressiver, erzwang im zweiten Viertel gleich neun der insgesamt 19 Berliner Ballverluste und war beim Rebound zunehmend überlegen. Nach einem Dreier von Thomas Walkup lag Alba erstmals zurück (36:39/19.). „Genau so spielen die Ludwigsburger“, analysierte Marco Baldi den Einbruch seines Teams. „Sie brechen den Rhythmus der Gegner. Noch sei jedoch „alles im Rahmen“, fand Albas Geschäftsführer. Sein Team dürfe aber nicht mehr so viele Offensivrebounds des Gegners zulassen. Was nur teilweise gelang, aber keine Rolle mehr spielte. Denn Albas unmittelbare Auferstehung war noch erstaunlicher als der Durchhänger im zweiten Viertel. Grigonis, Peyton Siva und Schneider trafen im Minutentakt von außen, Sikma und Dennis Clifford aus Nahdistanz. Bereits nach 26 Minuten war das Spitzenspiel entschieden. Alba führte 58:40, und die so gefürchtet heimstarken Hausherren kamen nie wieder ins Spiel.

Am Mittwoch empfängt Alba (20.45 Uhr) in den Top 16 des Eurocups Galatasaray Istanbul in der Mercedes-Benz Arena. Wenn die Mannschaft an die guten 30 Minuten Ludwigsburger Minuten anschließt, ist auch gegen diesen Kontrahenten ein Erfolg drin.