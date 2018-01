Im Video: Handball-Drama mit Happy End für Deutschland

Zagreb. Mit dem 25:25 (15:10)-Unentschieden gegen Slowenien ist es offiziell: Die deutschen Handballer ziehen bei der Europameisterschaft in Kroatien in die Hauptrunde ein, die ab Freitag in Varazdin im Norden Kroatiens gespielt wird.Sie umarmten sich und klatschten in Richtung der deutschen Zuschauer. Das...