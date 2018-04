Straubing holt Stürmer Mouillierat - Kretschmann zur DEG

Straubing Die Straubing Tigers haben Stürmer Kael Mouillierat für die kommende Saison verpflichtet. Angreifer Christian Kretschmann wechselt innerhalb der Deutschen Eishockey Liga von den Augsburger Panthern zur Düsseldorfer EG.

Dem 30 Jahre alten Kanadier Mouillierat vom Ligarivalen ERC Ingolstadt gelangen für die Oberbayern in 50 Hauptrundenpartien 13 Tore und 18 Vorlagen.

Der 25 Jahre alte Kretschmann unterschrieb nach DEG-Angaben einen Vertrag für die Spielzeit 2018/19. Für die Krefeld Pinguine und Augsburg bestritt Kretschmann bislang 289 DEL-Partien und erzielte dabei 18 Tore.

Auch die Augsburger Panther treiben ihre Personalplanungen weiter voran. Torhüter Markus Keller kehrt von den Kassel Huskies in seine Heimatstadt zurück und wird in der kommenden Saison zusammen mit Olivier Roy das Goalie-Gespann der Panther bilden, teilten die Augsburger mit. Der 28 Jahre alte Keller hatte schon zwischen 2013 und 2015 in 54 DEL-Spielen das Tor der Panther gehütet.