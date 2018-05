Alba startet mit Sieg gegen Oldenburg in die Playoffs

Alba Berlin gelang zum Play-off-Start gegen die Oldenburger Baskets mehr als ein Sieg. Das Team von Aito Reneses dominierte das erste Spiel der „Best of five“-Serie des Viertelfinales um die deutsche Meisterschaft in beeindruckendem Maße und deklassierte die Gäste mit 114:88 (69:43). Vor 8772 Zuschauern, darunter auch NBA-Star Dennis Schröder, waren Peyton Siva, Niels Giffey und Luke Sikma mit jeweils 14 Punkten in der Mercedes-Benz Arena Albas beste Werfer.

„Ich hatte einen härteren Kampf erwarte, aber ich wusste auch, dass wir so gut spielen können,“ strahlte Spencer Butterfield, der wie Joshiko Saibou nach überstandenen Knöchelproblemen wieder dabei war. Wie auch Akeem Vargas betonte er allerdings sofort, dass sein Team mit diesem Sieg in der Serie nur mit 1:0 führt, Die erste Etappe „einer Reise, die erst Mitte Juni enden soll“, wie Vargas sagt.

Die Frage, die sich viele gestellt hatten, ob die Berliner, das jüngste Team der Liga, eventuell gegen die erfahrenen Gäste Nerven zeigen würden, war schnell beantwortet. Alba dominierte die Oldenburger in fast schon erschreckender Form, was einerseits durch die 114 Punkte belegt wird, aber auch durch die Art und Weise, wie sie herausgespielt wurden.

Mit einer bissigen und soliden Verteidigung als Basis traf Alba von der ersten Sekunde an hochprozentig, sowohl die Dreier als auch aus Korbnähe. Bereits nach sechs Minuten führten die Hausherren zweistellig (19:9), nach elf Minuten bereits mit 42:19. Es waren die Gäste, die jetzt phasenweise überfordert und kopflos wirkten. Alba spielte wie im Rausch, egal, wer auf dem Parkett stand, und wurde schon nach dem zweiten Viertel (69:43) mit stehenden Ovationen in die Pause geschickt. Verständlicherweise, denn 69 Punkte hatten die Berliner in dieser Saison noch keinem Gegner in der ersten Halbzeit eingeschenkt.

Nach Sikmas Freiwürfen zum 80:49 (25.) stand Reneses’ Mannschaft vor der anspruchsvollen Aufgabe, Biss, Einsatz und Spielwitz auf dem bislang begeisternden Niveau zu halten, obwohl die Partie ganz offensichtlich entschieden war. Was auch ohne Abstriche gelang. Dass Frantz Massenat (20 Punkte) jetzt hier und da zu leichteren Körben kam – geschenkt.

Alba spielte den Sieg mit den beiden Youngstern Jonas Mattisseck (18) und Franz Wagner (16) souverän nach Hause. Womit auch die Favoritenfrage für Spiel zwei am Dienstag in Oldenburg (18.15 Uhr, Telekomsport) geklärt wäre.