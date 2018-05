Großer Frust bei DEB-Team nach vierter WM-Niederlage

In der Theorie ist das Viertelfinale bei der Eishockey-Weltmeisterschaft in Herning für die deutsche Nationalmannschaft noch drin. Doch wer kann daran schon glauben angesichts einer 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)-Niederlage am Samstagmittag in der Jyske Bank Boxen gegen Lettland? Zwar präsentierte sich das...