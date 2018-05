Deutsche Reiter enttäuschen in Frankreich

La Baule Die deutschen Springreiter haben auch bei der zweiten Etappe der Nations-Cup-Serie enttäuscht. Das Quartett musste sich im französischen La Baule mit Rang fünf begnügen.

Marcus Ehning mit Pret a tout, Meredith Michaels-Beerbaum mit Calle, Markus Beerbaum mit Cool Hand Luke und Maurice Tebbel mit Chaccos' Son kassierten in zwei Durchgängen 14 Strafpunkte und hatten damit keine Chance auf eine vordere Platzierung. Beim Saisonauftakt der ältesten Reitsportserie hatte eine deutsche Equipe Ende April im slowakischen Samorin nur den siebten Platz belegt.

Sieger in La Baule wurde Brasilien. Das Team hatte in zwei Umläufen sieben und damit die wenigsten Strafpunkte gesammelt. Zweite wurden die Niederländer (8 Strafpunkte) gefolgt von den Schweizern (9). In der Serie darf jedes Land bei fünf der acht Turniere starten. Das Finale findet im Oktober statt.