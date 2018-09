Vettel über WM-Duell: "Mein größter Gegner bin ich"

Singapur Sebastian Vettel will sich im WM-Duell der Formel 1 nicht auf seinen Titelrivalen Lewis Hamilton konzentrieren.

"Mein größter Gegner bin ich selbst", sagte der Ferrari-Star in Singapur. Seinen Optimismus trotz des 30 Punkte Rückstands in der Gesamtwertung auf den britischen Mercedes-Piloten begründet der 31-Jährige vor allem mit der Stärke seines Autos. "Wenn ich etwas in der Hand habe, mit dem ich spielen kann, dann mache ich mir um andere keine Sorgen." Seine eigene Leistung müsse stimmen, "dann können mir die anderen nichts anhaben", fügte er hinzu.

Beim 15. von 21 Saisonrennen am Sonntag (14.10 Uhr MESZ) in dem asiatischen Stadtstaat ist der Heppenheimer fast schon zum Siegen verdammt, will der Vierfach-Champion endlich auch mit der Scuderia noch Weltmeister werden. Auf keiner anderen Strecke im Saisonendspurt hat Ferrari so große Vorteile im Vergleich zu Mercedes wie auf dem Marina Bay Street Circuit.

"Über Erwartungen zu sprechen ist immer schwer", meinte Vettel. "Natürlich kommen wir nicht hierhin, um mitzurollen. Natürlich haben wir ein Ziel, und natürlich will ich gewinnen." Er schränkte aber ein: "Da muss aber viel zusammenkommen."