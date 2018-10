Schweizer Kossmann wird neuer Trainer der Grizzlys Wolfsburg

Übernimmt den Trainerposten in Wolfsburg: Hans Kossmann.

Wolfsburg Hans Kossmann wird neuer Trainer bei den Grizzlys Wolfsburg aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL).

Der 56 Jahre alte Schweizer erhält einen Vertrag bis zum Saisonende und soll den Tabellenvorletzten bereits am Donnerstag bei den Straubing Tigers betreuen. Das teilten die Wolfsburger am Dienstag mit.

Der Vize-Meister von 2016 und 2017 hatte sich erst am Montag von Pekka Tirkkonen getrennt, der das Amt im Sommer vom langjährigen Grizzly-Coach Pavel Gross übernommen hatte. Nach nur neun Punkten aus den ersten 13 Saisonspiele sah der Club das Saisonziel Playoff-Teilnahme in akuter Gefahr.

Der in Kanada geborene Kossmann wurde in der Schweiz mit dem SC Bern 2010 und in diesem Jahr mit den ZSC Lions aus Zürich jeweils Meister. "Hans gilt als ein sehr akribischer Coach, der viel Wert auf Taktik, Fitness und Disziplin legt", sagte Grizzlys-Manager Charly Fliegauf.