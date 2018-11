Füchse-Pech: Torwart Semisch neunter Ausfall

Berlin (dpa) – Das beispiellose Verletzungspech bei den Füchsen Berlin setzt sich fort. Nun fällt auch noch Torwart Malte Semisch aus. Der Neuzugang aus Hannover erlitt einen Bandscheibenvorfall und wird nach Vereinsangaben mindestens vier Wochen fehlen.

In der Not aktiviert der Berliner Handball-Bundesligist seinen ehemalige Keeper und Kapitän Petr Stochl. Der 42 Jahre alte Tscheche hatte im Sommer seine aktive Karriere beendet. Auch Fredrik Genz ist als Torhüter Nummer drei derzeit verletzungsbedingt nicht einsatzfähig. Insgesamt stehen beim Hauptstadtclub nun neun Spieler nicht zur Verfügung.

Stochl arbeitet seit seinem Karriereende in seiner Heimat bei seinem Jugendclub Talent Pilsen als Co- und Torwarttrainer. An zwei Tagen in der Woche ist Stochl allerdings in Berlin auch als Torwarttrainer bei den Füchsen aktiv. Nun wird der ehemalige tschechische Nationalspieler für die Bundesligapartie am Donnerstag bei der HSG Wetzlar und im Heimspiel danach gegen die MT Melsungen nochmals das Berliner Trikot überstreifen und mit Silvio Heinevetter das Torwart-Duo bilden. Von 2006 bis 2018 hatte Stochl als Profi bei den Füchsen unter Vertrag gestanden.