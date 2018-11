Severin Freund auch in Nischni Tagil dabei

Nischni Tagil Skispringer Severin Freund steht nach seinem Comeback in Finnland auch für die anstehenden Wettkämpfe im russischen Nischni Tagil im Aufgebot des Deutschen Skiverbands.

In Kuusamo hatte der 30 Jahre alte Freund am 24. November in seinem ersten Springen nach dem Neujahrsspringen 2017 und zwei Kreuzbandrissen Platz 29 belegt. Neben Freund setzt Bundestrainer Werner Schuster in Russland auf Olympiasieger Andreas Wellinger, Richard Freitag, Markus Eisenbichler, Karl Geiger, Stephan Leyhe und David Siegel.