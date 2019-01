Christina Geiger für Ski-WM qualifiziert

Zagreb Skirennfahrerin Christina Geiger hat beim ersten Slalom-Weltcup des Jahres die verbandsinterne Qualifikationsnorm für die WM im Februar erfüllt.

In Zagreb belegte die 28-Jährige Rang fünf und verbuchte damit vier Tage nach ihrem siebten Platz beim City Event in Oslo das zweite Top-10-Ergebnis im WM-Winter. Ein besseres Resultat für eine Deutsche in einem Damen-Slalom gab es zuletzt vor fast vier Jahren.

Auf Mikaela Shiffrin aus den USA fehlten Geiger in Kroatien dennoch 3,51 Sekunden. Die 23-Jährige aus den USA gewann auch das fünfte Slalom-Rennen der Saison souverän und kommt nun auf insgesamt 52 Weltcup-Siege. Rang zwei ging ein weiteres Mal an Petra Vlhova aus der Slowakei vor Wendy Holdener aus der Schweiz.