Kombinierer Rießle Dritter - Österreicher Rehrl siegt

Chaux-Neuve Fabian Rießle hat zum Auftakt des Triples der Nordischen Kombinierer im französischen Chaux-Neuve Platz drei belegt.

Der 28-Jährige musste sich nur dem Sieger Franz-Josef Rehrl aus Österreich und Espen Bjoernstadt aus Norwegen geschlagen geben. Rießle war als Sechster mit einem Rückstand von 41 Sekunden auf Rehrl ins Langlaufrennen über fünf Kilometer gegangen.

Als zweitbester Deutscher wurde Johannes Rydzek Neunter vor dem zehntplatzierten Terence Weber. Manuel Faißt wurde Zwölfter. Eric Frenzel belegte Rang 14, Karl Geiger kam auf den 15. Platz.

Das Triple besteht aus drei Wettkämpfen an drei Tagen. Am Samstag (Lauf 15.45 Uhr/ARD) sind die Athleten über die doppelte Distanz gefordert. Der spezielle Wettbewerb findet in diesem Jahr erstmals nicht im österreichischen Seefeld statt, weil dort vom 19. Februar an die Weltmeisterschaften ausgetragen werden.