Jörg gewinnt Snowboard-Weltcup in Rogla - Loch Dritte

Rogla Zwei Wochen vor den Weltmeisterschaften sind die deutschen Raceboarderinnen in Medaillenform. Beim Snowboard-Weltcup in Rogla raste Selina Jörg im Parallel-Riesenslalom zum ersten Saisonsieg, Cheyenne Loch kam in Slowenien auf Platz drei.

Natalia Sobolewa aus Russland verlor im großen Finale gegen Jörg und wurde Zweite. Für die Olympia-Silbermedaillengewinnerin Jörg war es der dritte Weltcup-Sieg ihrer Karriere.

Bei den Herren besiegte Edwin Coratti seinen italienischen Teamkollegen Daniele Bagozza. Dritter wurde Rok Marguc aus Slowenien. Deutsche Fahrer hatten es beim vorletzten Parallel-Rennen vor den Weltmeisterschaften in den USA nicht in die K.o.-Phase geschafft.