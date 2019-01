WM-Premiere für Team-Skispringen der Frauen in Seefeld

Seefeld Erstmals soll bei einer Nordischen Ski-WM in diesem Jahr ein Team-Wettbewerb der Skispringerinnen stattfinden.

Das Teamspringen im österreichischen Seefeld ist für Dienstag, den 26. Februar, um 16.00 Uhr angesetzt, wie der Internationale Skiverband (FIS) mitteilte. Die eigentlich zu diesem Zeitpunkt geplante Qualifikation für den Einzelwettbewerb wurde auf den Folgetag verschoben.

Die in dieser Saison bislang starken deutschen Skispringerinnen können sich bei dem Mannschaftswettbewerb gute Chancen ausrechnen. In der Besetzung Juliane Seyfarth, Ramona Straub, Carina Vogt und Katharina Althaus gewannen sie vor knapp zwei Wochen im japanischen Zao erstmals in ihrer Geschichte ein Teamspringen. Die Wettkämpfe der Nordischen Ski-WM beginnen am 20. Februar und dauern bis zum 3. März.