Handball-Frauen nur Remis in Kroatien

Koprivnica Deutschlands Handballerinnen haben eine Vorentscheidung im Kampf um die WM-Teilnahme verpasst.

Die DHB-Auswahl kam im Playoff-Hinspiel in Kroatien nur zu einem 24:24 (10:11) und benötigt im Rückspiel am kommenden Mittwoch vor heimischer Kulisse in Hamm einen Sieg, um das Ticket für die Weltmeisterschaft in Japan zu lösen. Vor 2500 Zuschauern in Koprivnica war Kim Naidzinavicius mit sechs Toren beste Werferin für das Team von Bundestrainer Henk Groener.

Die DHB-Auswahl kam schlecht aus den Startlöchern und lief in der ersten Halbzeit permanent einem Rückstand hinterher. Nach dem Wechsel startete die deutsche Mannschaft etwas konzentrierter und druckvoller. Alicia Stolle gelang mit dem 14:13 in der 37. Minute die erstmalige Führung. Das DHB-Team hatte nun mehr Zugriff und setzte sich Mitte des zweiten Durchgangs langsam ab. Naidzinavicius traf knapp zehn Minuten vor Schluss zur ersten Drei-Tore-Führung (22:19), die jedoch nicht bis zum Ende hielt.