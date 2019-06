Ex-Handball-Star Kretzschmar hört bei DHfK Leipzig auf

Leipzig Stefan Kretzschmar hört als Aufsichtsrat beim sächsischen Handball-Bundesligisten SC DHfK Leipzig auf, teilte der 46 Jahre alte ehemalige Nationalspieler via Facebook mit.

"Nach nunmehr 10 Jahren werde ich diesen Sommer meine Tätigkeit beim SC DHfK Leipzig beenden. Wir haben mit vereinten Kräften einen etablierten, ernstzunehmenden Bundesligaverein aus der 5. Liga in den vergangenen Jahren aufgebaut", schrieb Kretzschmar.

Er war im November 2009 bei dem Club eingestiegen, Leipzig spielte damals in der Oberliga Sachsen. "Ich bin kein rationaler Mensch, ich habe das aus dem Bauch heraus entschieden. Die Stadt bietet tolle Strukturen und eine lange Tradition. Im Vergleich zu München oder Köln gibt es keine andere starke Mannschaftssportart, daher könnte es hier gelingen", hatte Kretzschmar bei seinem Antritt gesagt. 2010 stieg Leipzig in die 3. Liga auf, ein weiteres Jahr später in die zweite. Seit Sommer 2015 sind die Sachsen erstklassig.

"Mit den handelnden Personen, den diesjährigen Neuverpflichtungen, dem daraus resultierenden besten Leipziger Kader jemals & euch Fans im Rücken, sieht die Zukunft rosig aus", schrieb Kretzschmar nun. Er selbst werde nun wohl erstmal eine Pause machen und sich dann vielleicht einer neuen Herausforderung widmen, schrieb der 218-malige Nationalspieler.