Luis Figge (M) in Aktion für die Löwen Braunschweig.

Braunschweigs Figge wechselt in die zweite Liga

Braunschweig Luis Figge wechselt von den Basketball Löwen Braunschweig zum Zweitligisten Niners Chemnitz, teilte der Club mit.

Der 22-Jährige kam in den vergangenen drei Jahren auf 56 Einsätze für den Bundesligisten. In der vergangenen Spielzeit stand Figge in 22 Partien durchschnittlich vier Minuten auf dem Feld.