Schwanitz Dritte beim Finale der Diamond League

Zürich Kugelstoßerin Christina Schwanitz ist beim Finale der Diamond League in Zürich Dritte geworden.

Vier Jahre nach ihrem Triumph in der Superserie der Leichtathleten schaffte die 33 Jahre alte Ex-Weltmeisterin vom LV 90 Erzgebirge mit der Saisonbestleistung von 19,37 Metern noch den Sprung auf das Podest. Den Sieg und den mit 50.000 Dollar (rund 45 100 Euro) gefüllten Jackpot sicherte sich die Chinesin Gong Lijiao mit der Jahresweltbestleistung von 20,31 Metern. Zweite im Letzigrund-Stadion wurde die US-Amerikanerin Chase Ealey mit 19,68 Metern.

Ihren eigenen deutschen Rekord über 3000 Meter Hindernis hat Gesa Felicitas Krause in Zürich um fast fünf Sekunden verbessert. Die zweimalige Europameisterin vom Verein Silvesterlauf Trier wurde in 9:07,51 Minuten starke Fünfte. Die bisherige Bestmarke der deutschen Serienmeisterin stand seit zwei Jahren bei 9:11,85 Minuten.

Für ihren fünften Rang erhielt Krause ein Preisgeld von 5000 Dollar (4500 Euro). Den Sieg und den 50 000-Dollar-Jackpot sicherte sich die Kenianerin Beatrice Chepkoech in 9:01,71 Minuten. Das zweite Finale der Leichtathletik-Superserie findet am 6. September in Brüssel statt.