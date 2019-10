Trennung von Faivre: Shiffrin wieder Single

Altenmarkt. Skirennfahrerin Mikaela Shiffrin ist wieder Single. Die beste Alpinsportlerin der Gegenwart trennte sich im Sommer von ihrem Freund, dem französischen Skirennfahrer Mathieu Faivre, wie sie der Nachrichtenagentur APA sagte.

"Wir hatten eine wirklich großartige Zeit und ich wünsche ihm nur das Beste. Es war extrem schwierig, unsere Termine zu koordinieren und dann kommt man an den Punkt, an dem es keinen wirklichen Sinn mehr macht", sagte die 24-Jährige bei einem Termin ihres Ski-Ausrüsters in Altenmarkt. Faivre (27) äußerte sich nicht öffentlich zur Trennung.

Shiffrin ist die dominierende Rennfahrerin der vergangenen drei Jahre, in denen sie jeweils den Gesamtweltcup gewann. In der vorigen Saison sicherte sie sich neben der großen Kristallkugel als Gesamtbeste auch die Einzelwertungen im Slalom, Riesenslalom und Super-G. Die Sportlerin aus Vail im US-Bundesstaat Colorado ist die beste Slalom-Fahrerin seit 2013. Sie gewann seitdem fünfmal WM-Gold und wurde 2014 im Slalom und 2018 im Riesenslalom Olympiasiegerin.

Faivre ist Riesenslalom-Spezialist und schaffte in seiner Karriere bislang einen Weltcup-Erfolg. Als Teil der französischen Auswahl holte er 2017 bei den Weltmeisterschaften Gold im Team-Event.