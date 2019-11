Vizeweltmeister Bottas: Meine bisher beste Formel-1-Saison

São Paulo. Valtteri Bottas hat die aktuelle Saison als bisher beste in seiner Formel-1-Karriere bezeichnet. Sie sei aber noch nicht so gewesen, wie er sie sich vorstelle, betonte der 30 Jahre alte Mercedes-Pilot bei der Pressekonferenz zum Großen Preis von Brasilien.

Bottas hat den zweiten WM-Platz hinter dem sechsmaligen Champion Lewis Hamilton sicher. Zusammen holten die beiden auch den Titel in der Konstrukteurswertung. Der Finne gewann bisher vier Rennen in diesem Jahr, zuletzt in Austin bei Hamiltons Krönung. "Mir bedeutet es viel, Mitglied in diesem Team zu sein. Es ist gut, einen angemessenen Beitrag geleistet zu haben", meinte Bottas.

Für den Grand Prix in São Paulo und das Finale in Abu Dhabi hat Bottas nur ein Ziel: "Ich hab noch zwei Gelegenheiten zu gewinnen, und das will ich." Der 30-Jährige war zur Saison 2017 als Nachfolger von Nico Rosberg von Williams zu Mercedes gewechselt. Der gebürtige Wiesbadener hatte nach seinem Titelgewinn seine Karriere beendet.