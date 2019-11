Bundestrainer Horngacher: Wellinger fehlt die ganze Saison

München. Skisprung-Bundestrainer Stefan Horngacher hat Hoffnungen auf ein Comeback des verletzten Olympiasiegers Andreas Wellinger einen klaren Dämpfer verpasst.

"Andi wird diese Saison sicher nicht auftauchen", sagte der Nachfolger von Werner Schuster als Coach der DSV-Adler in einem Interview auf "sportschau.de". "Er macht in der Reha gute Fortschritte, aber schnell-schnell macht in dieser Saison keinen Sinn. Ziel muss es sein, ihn für nächstes Jahr und die WM in Oberstdorf wieder fit zu bekommen."

Bei der Einkleidung der Sportler des Deutschen Skiverbandes Mitte Oktober hatte Sportdirektorin Karin Orgeldinger eine Rückkehr im anstehenden Weltcup-Winter nicht ausgeschlossen. Der 24 Jahre alte Wellinger hatte im Sommer einen Kreuzbandriss erlitten.

Einen kleinen Rückschlag auf dem Weg zurück in die Wettkämpfe muss auch Severin Freund verkraften. Der 31-Jährige, der in der jüngeren Vergangenheit mit zwei Kreuzbandrissen zu kämpfen hatte und sich im Februar am Meniskus operieren ließ, habe "aktuell wieder kleinere Probleme und muss eine Pause machen", sagte Horngacher. "Wir müssen schauen, wie es bei ihm in den nächsten Wochen weitergeht. Beim Weltcupstart wird er sicher nicht dabei sein." Der Weltcup beginnt am 23. November im polnischen Wisla.