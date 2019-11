Auch Kölner Haie können Straubing nicht stoppen

Köln. Auch die Kölner Haie haben das Überraschungsteam Straubing Tigers in der Deutschen Eishockey Liga nicht aufhalten können.

Der achtmalige deutsche Meister zwang den Tabellenzweiten nach einem 1:3-Rückstand zwar in die Verlängerung, musste sich dann aber 3:4 (0:1, 1:2, 2:0) in der Overtime geschlagen geben. Für die Kölner, die schwach in die Saison gestartet waren, endete damit vorerst eine Serie mit drei Siegen am Stück.

Für Straubing wurde Chase Balisy in der 64. Minute mit seinem zweiten Treffer der Partie zum Matchwinner. Die Tigers setzten ihre Erfolgsgeschichte somit auch nach der Länderspielpause fort und liegen in der Tabelle nur hinter Vizemeister München.

Den Eisbären Berlin gelang mit dem 4:0 (2:0, 1:0, 1:0) gegen die Iserlohn Roosters ebenfalls der zweite Sieg nach dem Deutschland Cup. Der frühere Serienmeister festigte seinen Platz in der Spitzengruppe. Nationalstürmer Leonhard Pföderl leitete mit dem Treffer zum 1:0 den Sieg ein und bestätigte seine gute Form. Beim 3:2 am Freitag in Bremerhaven hatte sich der Angreifer als Doppeltorschütze hervorgetan.

Nürnberg legte nach dem knappen Erfolg beim Tabellenführer EHC Red Bull München nach und bezwang den Tabellenletzten Schwenninger Wild Wings 4:1 (1:0, 2:1, 1:0).