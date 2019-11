Zwei deutsche Langläuferinnen unter den ersten 20

Ruka. Die deutschen Langläuferinnen haben beim Weltcup in Ruka erwartungsgemäß nicht in den Kampf um die vorderen Plätze eingreifen können. Victoria Carl (Zella-Mehlis) belegte als Beste aus dem Team von Bundestrainer Peter Schlickenrieder in Finnland in 28:11,8 Minuten den 18. Platz.

Den Sieg sicherte sich in 26:47,5 Minuten Dreifach-Weltmeisterin Therese Johaug aus Norwegen vor Lokalmatadorin Krista Parmakoski (27:17,6) und Natalja Neprjajewa aus Russland (27:31,9). Katharina Hennig aus Oberwiesenthal lief als zweitbeste Deutsche im ersten 10-Kilometer-Rennen des Weltcup-Winters auf den 19. Rang.

"Für's erste Rennen der Saison bin ich sehr zufrieden", sagte Hennig und kommentierte die Minusgrade in der finnischen Winterlandschaft so: "Es war schon sehr kalt heute. Ich hatte eher Eisklumpen als Hände." Schlickenrieder war ebenfalls nicht unglücklich: "Ich würde sagen, das passt. Mit Zwei unter den Top 20 können wir zufrieden sein."