Pech für deutsche Skirennfahrerinnen bei Parallel-Slalom

St. Moritz. Die deutschen Skirennfahrerinnen haben eine sehr gute Ausgangsposition beim Parallel-Slalom in St. Moritz nicht für einen zählbaren Erfolg genutzt.

Nach Rang drei in der Qualifikation schied Lena Dürr ebenso im Achtelfinale aus wie Christina Ackermann. Beiden fehlte in knappen Duellen weniger als eine Zehntelsekunde zur nächsten Runde. Zuvor waren die in der Qualifikation ebenfalls überzeugenden Marlene Schmotz und Jessica Hilzinger bereits in der ersten K.o.-Runde der besten 32 Fahrerinnen ausgeschieden.

Den Sieg in der Schweiz holte sich die Slowakin Petra Vlhova mit 0,02 Sekunden Vorsprung auf die Schwedin Anna Swenn-Larsson. Dritte wurde Franziska Gritsch aus Österreich. Mikaela Shiffrin aus den USA hatte auf einen Start verzichtet.