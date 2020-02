Das Weltklasse-Hallenmeeting ISTAF wird von 2021 an auch in Düsseldorf ausgetragen.

ISTAF Indoor ab 2021 auch in Düsseldorf

Düsseldorf. Nach sieben erfolgreichen Jahren in Berlin wird das Leichtathletik-Weltklasse-Hallenmeeting ISTAF Indoor von 2021 an auch in Düsseldorf ausgetragen.

Das traditionsreiche PSD Bank Meeting wird künftig unter neuem Namen, aber vor weitaus mehr Zuschauern im ISS Dome der Landeshauptstadt Nordrhein-Westfalens stattfinden, teilten die Verantwortlichen der Stadt Düsseldorf und die Organisatoren des Berliner Meetings mit. Das ISTAF Indoor in Düsseldorf feiert am 31. Januar 2021 Premiere, fünf Tage vor dem Leichtathletik-Spektakel in der Berliner Mercedes-Benz-Arena.

"Kompakt, übersichtlich, actionreich - das ist genau der richtige Weg für die Leichtathletik. Toll, dass es jetzt auch ein ISTAF Indoor hier in Düsseldorf geben wird", sagte Deutschlands-Topsprinterin Gina Lückenkemper über ihr erklärtes Lieblings-Meeting. "Die Fans können sich 2021 auf zwei echte Spektakel freuen." Das ISTAF Indoor sei "einfach das beste Hallen-Meeting der Welt und die Zukunft der Leichtathletik".

Auch Hürden-Ass Pamela Dutkiewicz schwärmte. "Es ist total genial, dass es das künftig zweimal im Jahr geben wird. Das Rheinland und der Ruhrpott werden das ISTAF Indoor lieben", sagte die Weltklasse-Hürdensprinterin vom TV Wattenscheid 01.

Das Düsseldorfer Meeting habe sich in der Weltspitze etabliert, stoße aber nun an seine Grenzen, erklärte Burkhard Hintzsche, Stadtdirektor und Sportdezernent der Stadt. Die Leichtathletik-Halle sei seit Jahren ausverkauft, die Kapazität mit 2000 Zuschauern limitiert. "Mit dem nächsten Schritt, den wir nun gehen, wollen wir gemeinsam mit den Berliner Machern des ISTAF Indoor im ISS Dome die Zukunft der Leichtathletik zeigen und noch mehr Leichtathletik-Fans die Chance geben, hautnah dabei zu sein", betonte Hintzsche.