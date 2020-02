THW Kiel feiert souveränen Sieg gegen Skopje

Kiel. Die Handballer des THW Kiel haben den achten Sieg in der Vorrunde der Champions League gefeiert.

Der deutsche Rekordmeister setzte sich am Mittwoch in eigener Halle mit 34:23 (18:14) gegen Titelverteidiger Vardar Skopje aus Nordmazedonien durch und bleibt mit jetzt 18:4 Punkten weiterhin Spitzenreiter der Gruppe B. Beste Werfer der Partie waren Niclas Ekberg mit acht Toren für Kiel sowie Dainis Kristopans mit sechs Treffern für Skopje.

Das Team von THW-Trainer Filip Jicha fand gut in die Partie, führte nach 20 Minuten bereits mit 13:7. Allerdings ließen die Kieler in der Folge die letzte Konsequenz vermissen. So konnte Vardar den Rückstand immer wieder verkürzen, kam kurz nach der Pause auf 16:18 (34.) heran.

Großer Rückhalt der "Zebras" war Torhüter Niklas Landin. Der 31 Jahre alte Däne entschärfte zahlreiche gute Gelegenheiten der Gäste. Als Rechtsaußen Ekberg zwölf Minuten vor dem Abpfiff per Tempogegenstoß das 26:19 für das Jicha-Team erzielte, war die Entscheidung zugunsten der Gastgeber gefallen.

Mit dem Erfolg über den Titelverteidiger haben die Kieler einen weiteren Schritt in Richtung Gruppensieg gemacht. Sollte der THW am Ende der Vorrunde auf Platz eins stehen, würde er das Achtelfinale überspringen und im Viertelfinal-Rückspiel Heimrecht haben.