Schempp und Hildebrand in Nove Mesto zurück

Nove Mesto. Die Ex-Weltmeister Simon Schempp (31) und Franziska Hildebrand (32) kehren im tschechischen Nove Mesto ins Weltcupteam der deutschen Biathleten zurück. Das teilte der Deutsche Skiverband am Dienstag mit.

"Natürlich hoffe ich, dass sich etwas in die positive Richtung bewegt hat", sagte der Schwabe Schempp, der aufgrund seiner Formkrise zuletzt auch die WM im Antholz verpasst hatte. Auch Hildebrand hatte beim Saison-Highlight in Italien gefehlt und erhält beim drittletzten Weltcup des Winters wieder eine Chance.

Von Donnerstag bis Sonntag finden die Rennen in Tschechien ohne Zuschauer auf den Tribünen statt. Grund für die Maßnahme sind die Ängste vor einer Ausbreitung der Coronavirus-Epidemie auch in Europa. Die Organisatoren hatten an den vier Wettkampftagen mit insgesamt bis zu 100 000 Besuchern gerechnet. "Wichtig ist, nicht in Panik zu verfallen, aber die Vorsichtsmaßnahmen ernst zu nehmen und die Gesundheit aller in den Vordergrund zu stellen", sagte Bernd Eisenbichler, Sportlicher Leiter im DSV: "Deswegen respektieren wir natürlich die Entscheidung der tschechischen Behörden."

Neben Schempp sind die WM-Starter Benedikt Doll, Philipp Horn, Johannes Kühn, Philipp Nawrath und Arnd Peiffer in Sprint, Staffel und Massenstart dabei. Zum Auftakt steht am Donnerstag (17.35Uhr/ZDF und Eurosport) der Sprint der Frauen über 7,5 Kilometer mit Hildebrand, Denise Herrmann, Janina Hettich, Vanessa Hinz, Karolin Horchler und Franziska Preuß auf dem Programm.