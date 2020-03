Davis-Cup-Qualifikation: Struff stark, Kohlschreiber wackelt

In Zeiten, in denen eine wenig erforschte Erkältungskrankheit Menschen auf der ganzen Welt zu Panikreaktionen hinreißt, darf auch im Sport nichts mehr sein wie sonst. Und so feierte Jan-Lennard Struff (29/Warstein/Nr. 34 der Weltrangliste), Anführer der deutschen Tennisherren, seinen 6:4, 6:4-Sieg...