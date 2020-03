Bundesliga pausiert länger, aber die Vereine zittern weiter

Die Deutsche Fußball-Liga (DFL) ließ sich am Dienstag lange Zeit, bis sie offiziell vermeldete, was die meisten bereits erwartet hatten. Das neunköpfige Präsidium hat in einer mehrstündigen Telefonkonferenz beschlossen, den 36 Profiklubs eine Verlängerung der Bundesliga-Pause mindestens bis zum 30....