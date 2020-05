Tyson gegen Holyfield? Box-Rentner denken über Kampf nach

Washington. Knapp 23 Jahre nach dem Ohren-Skandal zwischen Mike Tyson und Evander Holyfield mehren sich in US-Medien die Aussagen und Spekulationen über einen möglichen dritten Boxkampf der ehemaligen Weltmeister. Holyfield, inzwischen 57 Jahre alt, und Tyson, inzwischen 53 Jahre alt, haben in den vergangenen Tagen beide ihr Comeback im Ring angekündigt und wollen in Showkämpfen auch für den guten Zweck antreten. Dabei scheint ein Duell der beiden Amerikaner denkbar. "Das hängt davon ab, wie viel Geld sie mir versprechen", sagte Holyfield zuletzt dem Magazin Forbes. Ein Kampf müsste seiner Meinung nach im Ausland stattfinden, weil dann mehr zu verdienen sei.

Vom in den vergangenen Jahren übergewichtigen Tyson gibt es inzwischen Fotos und Videos, die ihn durchtrainiert und mit großer Schlaggeschwindigkeit zeigen. "Ich will ins Fitnessstudio und in Form kommen, um in der Lage zu sein, drei oder vier Runden bei Schaukämpfen für den guten Zweck und so zu boxen", sagte Tyson im vergangenen Monat.

Die beiden Boxer sind vor allem wegen ihres zweiten WM-Kampfes im Sommer 1997 bekannt, als Tyson dem überlegenen Holyfield ein Teil des Ohrs abbiss und auf den Boden spuckte.