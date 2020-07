Formel-1-Comeback perfekt: Alonso fährt wieder für Renault

Kehrt 2021 in dir Formel 1 zurück: Ex-Weltmeister Fernando Alonso.

Spielberg Fernando Alonso ist wieder zurück. Der zweimalige Weltmeister wird 2021 wieder für Renault in der Formel 1 starten.

Fernando Alonso gibt in der kommenden Saison sein Formel-1-Comeback. Der zweimalige Weltmeister aus Spanien kehrt 2021 zu seinem früheren Rennstall Renault zurück. Wie das französische Werksteam mitteilte, schließt sich Alonso dem Team "für die nächsten Saisons" an.

Medienberichten zufolge ist von einem Vertrag über zunächst zwei Jahre die Rede. Der Asturier, der Ende Juli bereits 39 Jahre alt wird, übernimmt das Cockpit von Daniel Ricciardo, der zu McLaren wechselt. Alonso wurde mit Renault 2005 und 2006 Weltmeister, er fährt künftig an der Seite von Esteban Ocon.

"Renault ist meine Familie und steht für meine liebsten Erinnerungen in der Formel 1 mit meinen beiden Weltmeistertiteln, ich blicke aber nun nach vorne", erklärte Alonso. "Ich werde meine Rennerfahrung mit jedem teilen, von den Ingenieuren über die Mechaniker bis zu meinem Teamkollegen." Renault habe das Ziel, "wieder auf das Podium zurückzukehren, und das will ich auch."

Macht Alonso Renault wieder groß?

Renault kämpft seit der Rückkehr als Werksteam 2016 um den Anschluss an Mercedes, Ferrari und Red Bull. Anstatt 2019 jedoch die großen Drei anzugreifen, rutschten die Franzosen in der Konstrukteurswertung sogar noch hinter McLaren auf Position fünf zurück. Viel zu wenig für den Rennstall aus Viry-Chatillon.

"Seine Erfahrung und Entschlossenheit wird es uns ermöglichen, aus jedem von uns das Beste rauszuholen", sagte Renault-Teamchef Cyril Abiteboul. "Er wird in unser Team, das schnell gewachsen ist, auch eine Kultur des Rennfahrens und Gewinnens einbringen, um zusammen Hürden zu meistern."

Sein letztes Formel-1-Rennen bestritt Alonso beim Saisonfinale 2018 in Abu Dhabi. Seitdem war er unter anderem in der Rallye Dakar aktiv. Alonso schließt sich zum dritten Mal Renault an.