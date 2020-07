Moto2-Pilot Schrötter stürzt - Sieg an Italiener Marini

Jerez Der Neustart in die Motorrad-WM endet für Marcel Schrötter unglücklich. Der Bayer stürzt in Jerez beim ersten Moto2-Rennen nach der Corona-Pause. Er kann sich trösten: Schon in einer Woche hat er die Chance zur Wiedergutmachung an selber Stelle.

Der Start war vielsprechend, doch das Ende des WM-Rennens in der Moto2 kam für Motorrad-Pilot Marcel Schrötter viel zu früh: Der 27 Jahre alte Bayer ist in Jerez im ersten Lauf nach der Corona-Zwangspause gestürzt.

"Die Rückkehr zum Rennsport hielt leider ein unglückliches Ende bereit", meinte er. Nach nur sieben Runden beim Grand Prix von Spanien war Schrötter im Kiesbett gelandet. Bei dem Sturz in einer der schnellsten Kurven blieb er unverletzt.

Von Startplatz sieben aus hatte sich der Kalex-Pilot bei Temperaturen von über 30 Grad bis auf die vierte Position vorgearbeitet und lieferte sich auf der Zielgeraden ein hartes Duell mit Ex-MotoGP-Pilot Sam Lowes. Als das Vorderrad beim Einbiegen in die elfte Kurve die Haftung verlor, konnte Schrötter sein Motorrad nicht mehr auf der Strecke halten.

Die extreme Hitze in Südspanien erschwerte allen Fahrern die Arbeit enorm. Bei über 50 Grad Celsius Asphalttemperatur stießen die Reifen nicht nur an Schrötters Maschine an ihre Grenzen. Der Italiener Luca Marini aus Valentino Rossis Team holte sich bei der Hitzeschlacht in Andalusien auf einer Kalex den Sieg. Sein japanischer Marken-Kollege Tetsuta Nagashima verteidigte mit Platz zwei die Führung in der WM-Wertung. Er hatte den bislang einzigen Lauf des Jahres am 8. März in Doha in Katar gewonnen.

Schrötter durfte sich damit trösten, dass er schon bald in Jerez die Möglichkeit zur Wiedergutmachung bekommt. "In einer Woche haben wir beim Andalusien-Grand-Prix eine neue Chance", kommentiert der ehemalige deutsche Meister. Am kommenden Wochenende wird die Saison auf demselben Kurs fortgesetzt, bevor der WM-Zirkus ins tschechische Brünn reist. In der WM-Wertung rutschte Schrötter auf die 13. Position ab. Beim ersten Rennen in Katar war er Siebter geworden.

Bereits vor dem Rennen der Moto2 kämpfte Lukas Tulovic in der MotoE ums Podium. Der 20-Jährige aus Baden-Württemberg fuhr im Rennen der elektrisch angetriebenen Motorräder lange Zeit auf der zweiten Position und rutschte in der Schlussrunde noch auf Platz vier ab.

