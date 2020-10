Zweiter Corona-Fall bei Mercedes: Sechs Ersatzleute dabei

Nürburg. Nach einem weiteren Corona-Fall tauscht Formel-1-Team Mercedes einen Teil seiner Crew für den Grand Prix der Eifel aus.

Wie der Weltmeister-Rennstall am Freitag mitteilte, sind sechs Ersatzleute aus dem Vereinigten Königreich angereist und übernehmen die vakanten Posten. Mercedes hatte einen ersten positiven Test bei einem Teammitglied öffentlich gemacht. Es handelte sich nicht um die Fahrer Lewis Hamilton und Valtteri Bottas.

Daraufhin wurde die gesamte Mannschaft noch am Donnerstag erneut auf das Virus getestet. Dabei gab es einen weiteren positiven Nachweis und einen nicht eindeutigen, der nochmals geprüft wird. Alle anderen Mitarbeiter der Silberpfeile wurden negativ getestet.

Den Corona-Richtlinien der Formel 1 zufolge können weitere vier Teammitglieder nicht länger am Grand-Prix-Wochenende teilnehmen. Mercedes will auch weiter in enger Abstimmung mit dem Automobil-Weltverband Fia zusammenarbeiten. Der Rennstall werde keine Details zu den betroffenen Mitarbeitern veröffentlichen.

