Christina Hammer will wieder Box-Weltmeisterin werden.

Ex-Weltmeisterin Hammer will wieder Box-Championesse werden

Hamburg. Die Dortmunder Boxerin Christina Hammer will auf den WM-Thron zurückkehren. Für die 30 Jahre alte Supermittelgewichtlerin geht es am 31. Oktober in München um die Interims-Weltmeisterschaft des WBC und um den vakanten WM-Titel der WIBF.

Als Gegnerin wurde die Finnin Sanna Turunen verpflichtet, teilte der Boxstall des Münchner Promoters Alexander Petkovic mit. Die Siegerin soll danach gegen WBC-Weltmeisterin Franchon Crews Dezurn aus den USA in den Ring steigen.

Hammer war von Oktober 2010 bis April 2019 Weltmeisterin mehrerer Verbände im Mittelgewicht. Gegen die Doppel-Olympiasiegerin Claressa Shields aus den USA verlor sie vor anderthalb Jahren jedoch. Es war ihre einzige Niederlage in 27 Kämpfen. Ausnahmeboxerin Shields eroberte alle wichtigen Titel im Mittelgewicht und gilt damit als unumstrittene Weltmeisterin. Hammer versucht jetzt, eine Gewichtsklasse höher im Supermittelgewicht zu Titelehren zu kommen. Zu der Veranstaltung im Münchner Infinity-Hotel sind nur 200 Zuschauer zugelassen.

