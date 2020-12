Siegte in Carezza: Ramona Hofmeister.

Snowboarderin Hofmeister siegt in Carezza - Jörg Dritte

Carezza. Vorjahres-Gesamtsiegerin Ramona Hofmeister hat den Parallel-Riesenslalom der Snowboarderinnen im italienischen Carezza gewonnen.

Die 24-Jährige setzte sich im Finale mit 0,46 Sekunden Vorsprung gegen die Schweizerin Ladina Jenny durch und feierte ihren insgesamt elften Weltcup-Sieg. Selina Jörg und Cheyenne Loch auf den Plätzen drei und vier rundeten das starke Ergebnis des deutschen Teams ab. Carolin Langenhorst war im Viertelfinale an Jenny gescheitert. Schon beim Saisonstart in Cortina d'Ampezzo am vergangenen Wochenende hatten die deutschen Damen mit den Plätzen zwei bis vier überzeugt.

Bei den Herren schaffte es von den vier deutschen Startern in Carezza erneut nur Stefan Baumeister in die K.o.-Runde der besten 16 Fahrer. Im Achtelfinale unterlag der 27-Jährige dann dem Schweizer Dario Caviezel. Der Sieg ging an Benjamin Karl aus Österreich.

© dpa-infocom, dpa:201217-99-731396/2