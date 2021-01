So läuft die Handball-WM in Ägypten

Es hat im Vorfeld viele Diskussionen gegeben, aber die Handball-Weltmeisterschaft in Ägypten wird vom 13. bis 31. Januar stattfinden.

Nach 1999 ist es die zweite Endrunde in Ägypten und die insgesamt dritte in Afrika. Die Deutsche Presse-Agentur beantwortet im Vorfeld die wichtigsten Fragen zum Turnier.

WAS IST DAS BESONDERE AN DIESER WM?

Zum ersten Mal wird eine Weltmeisterschaft mit 32 Teams ausgetragen. Und erstmals überhaupt findet eine WM unter Corona-Bedingungen statt - ohne Zuschauer. Jedem der vier Spielorte ist ein Hotel zugeteilt, welches die Nationalspieler und alle anderen an der WM Beteiligten nur in Ausnahmefällen verlassen dürfen. Zum Beispiel, um zu trainieren oder für die WM-Partien.

Außerdem darf aufgrund der Corona-Pandemie mit größeren Teams als sonst gespielt werden. Der Weltverband IHF lässt 20er-Kader und damit vier aktive Spieler mehr zu, ohne dass das Wechselkontingent der Mannschaften belastet wird. Aus diesem Kader können die Nationaltrainer am Vorabend ihre jeweils 16 Spieler für eine WM-Partie auswählen.

WO FINDEN DIE WM-SPIELE STATT?

Es gibt vier Schauplätze für die insgesamt 108 Partien. Der Großteil des Turniers wird sich in der ägyptischen Hauptstadt Kairo abspielen, wo sich die Cairo Stadium Sports Hall und die New Capital Sports Hall befinden. Weitere Spielorte sind die Borg Al Arab Sports Hall in Alexandria sowie die nach dem Weltverbandspräsidenten benannte Hassan Moustafa Sports Hall in Gizeh. Dort, in der Nähe der berühmten Pyramiden, wird die deutsche Mannschaft ihre Vorrundenspiele bestreiten.

WER SIND DIE VORRUNDENGEGNER DER DHB-AUSWAHL?

Das Team von Bundestrainer Alfred Gislason trifft in der Gruppe A auf Gegner von verschiedenen Kontinenten. Los geht es am Freitag mit dem Auftaktspiel gegen Uruguay, zweiter Gegner ist am Sonntag Kap Verde. Gegen die beiden WM-Neulinge ist die DHB-Auswahl klarer Favorit. Im letzten Vorrundenspiel gegen Ungarn am 19. Januar dürfte es sehr wahrscheinlich um den Gruppensieg und wichtige Punkte für die nächste Turnierphase gehen.

NACH WELCHEM MODUS WIRD DIE WM GESPIELT?

In den acht Vorrundengruppen spielen jeweils vier Mannschaften. Die besten drei Teams aus jeder Gruppe kommen in die Hauptrunde, wo in vier Gruppen weitergespielt wird. Die Vorrundenergebnisse gegen die anderen Hauptrundenteilnehmer aus der eigenen Gruppe werden mitgenommen. Die jeweils besten Zwei der Hauptrundengruppen erreichen das Viertelfinale. Ab hier geht es im K.o.-Modus weiter.

WO KANN MAN DIE WM IM FERNSEHEN VERFOLGEN?

ARD und ZDF übertragen abwechselnd alle Spiele der deutschen Mannschaft live. Auch Eurosport wird einige Spiele der WM zeigen. Wer alle Spiele des Turniers sehen möchte, ist beim Streaminganbieter sportdeutschland.tv richtig.

WER SIND DIE HEIßESTEN GOLDANWÄRTER?

Anders als die deutsche Mannschaft, die auch coronabedingt auf zahlreiche Stammkräfte verzichten muss, treten die anderen Top-Nationen nahezu in Bestbesetzung an. Zu den Favoriten zählen die üblichen Verdächtigen. Allen voran will Olympiasieger Dänemark seinen WM-Titel verteidigen. Auch Norwegen, Europameister Spanien, Frankreich oder Kroatien rechnen sich gute Chancen aus.

WER SIND DIE STARS DES TURNIERS?

Die deutsche Mannschaft muss zwar auf Weltklasse-Profis wie Hendrik Pekeler oder Patrick Wiencek verzichten, Kapitän Uwe Gensheimer zählt auf Linksaußen aber immer noch zu den Besten. Ansonsten können sich die Fans unter anderem auf den norwegischen Ausnahme-Handballer Sander Sagosen vom THW Kiel, die Dänen Mikkel Hansen und Niklas Landin oder den früheren kroatischen Welthandballer Domagoj Duvnjak freuen.

